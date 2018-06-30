8 yaşındaki Eylül'ün cesedinin bulunmasını sağlayan çoban: Direğin dibinde bir sağa bir sola gidiyordu...

Ankara Polatlı'da bir haftadır aranan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Çoban İzzet Bükülmez, dün jandarmaya yaptığı ihbarla Eylül'ün cesedinin bulunmasını sağladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İzzet Bükülmez, olayın yaşandığı gün mahalleye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Konya'nın Çeltik ilçesine gittikten sonra öğle saatlerinde yeniden köye döndüğünü söyledi.

Ardından saat 14.00 sıralarında çiftlikte hayvanlara baktığını söyleyen Bükülmez, "O direğin dibinde bir sağa bir sola gidiyordu, bağırdım hatta 'bu deli burada ne yapıyordu' dedim. Hiç bakmadı bana. Ben çıktım geldim. O zaman tutuklama yoktu. Olayın ikinci günü polisler benim yanıma geldiler. 'Sen Uğur'la Çeltik'ten gelmişsin' dediler. Ben de 'ben gelmedim' dedim. Ben motosikletimle gittim, geri geldim. Sadece 'direğin orada gördüm' dedim. Dün muhtar bu olayı duyuyor, daha sonra beni aradı, 'orada kal' dedi. Komutanlar geldi, yeri gösterdim. 'Nerede gördün' dediler, 'direğin dibinde gördüm, dolanıyordu burada' dedim, 'tamam' dediler. Daha sonra beni geri geldim, onlar bulmuşlar" dedi.

İzzet Bükülmez, olay anında Uğur K.'nın tellerle uğraştığını söyleyerek, "Uğur yüksek gerilim hatları çekiyordu. Onla uğraşıyordu. Ben 'adam burada çalışıyor' dedim. Ben evde dinleniyordum, hocanın anonsu ile duydum" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlıilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada, Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oynamak için evden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara karşın küçük kızın izine rastlanmadı.

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur K.tutuklandı. Jandarma, Uğur K.'nin el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Uğur K.'nin aracının koltuğunun yıkanan bölümünde ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu saptandı.

Bunun üzerine ekipler, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Cezaevinde bulunan Uğur K.'nin vereceği ifade sonrası, ekiplerin Eylül'ün izini süreceği belirtildi. Ekipler dün gece de Uğur K'nin evinin önünde bulunan diğer aracının üzerinde kriminal incelemede bulundu.

Uğur K.'nin gözaltına alınan annesi H.K. ve sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişinin de sorgusunun sürdüğü kaydedildi.