8 yaşında 'yaşlılık'tan öldü!

Dünyada sadece 160 kişide görülen genetik bir bozukluğa sahip olan 8 yaşındaki Ukraynalı kız çocuğu Anna Sakidon organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Dünyada sadece 160 kişide görülen genetik bozukluğa sahip Anna, 8 yaşında olmasına rağmen 80 yaşındaki bir insan vücuduna sahipti.

İngiliz Daily Mail gazetesinin ülke basınına dayandırdığı haberine göre, Sakidon'un ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğu açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan doktor Nadezhda Kataman, çocuğun ölmeden önce birkaç kez felç geçirdiğini açıkladı.

Kataman “Progeria tanısı konulan Anna’nın iç organları çok hızlı bir şekilde yaşlanırken, kemikleri çok yavaş bir şekilde gelişiyordu” dedi.