8 yaşına kadar 70 ameliyat geçirdi

Bursa'da, 3 yaşındayken banyoda bulup içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları büyük hasar gören, 5 yıllık süreçte Türkiye'de 30, ABD'de ise bir yıl içinde 2'si büyük 40 ameliyat geçiren Kayra Yaman, tüm bu operasyonlara rağmen özel bir cihaz sayesinde beslenebiliyor.

Temizlik maddesini içmesi sonucu fenalaşan, ailesi tarafından götürüldüğü hastanelerde "yaşamaz" denilen Kayra'nın, zorlu mücadelesi devam ediyor.

Çekirge Devlet, Dörtçelik Çocuk ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde 30 kez cerrahi operasyon geçiren, midesinin bir bölümü alınan, ağız içi, böbrek ve diğer organlarına müdahale edilen, kalın bağırsağından yemek borusu yapılan Kayra, ABD'de 1 yılı aşkın devam eden tedavi süreci ve 2'si büyük 40 ameliyata rağmen sağlığına kavuşamadı.

Yeni yemek borusu

Anne Ayşen Karakaş, ABD'de yapılan tetkiklerde, Türkiye'de yapılan yemek borusunun çürüdüğünün tespit edildiğini, burada kalın bağırsağından tekrar bir yemek borusu yapıldığını söyledi. Kayra'nın vücudunun, yeni yapılan yemek borusunun kaburgaların başlangıcından mideye kadar olan bölümü kabul ettiğini, gırtlak kısmında ise sıkıntıların ve daralmanın devam ettiğini anlatan Karakaş, ayrıca oğlunun ağızdan aldığı yiyeceklerin akciğerine kaçtığını, bu yeni rahatsızlığın ciddi sorunlar oluşturmaya başladığını kaydetti.

Karakaş, tükürüğü dahil Kayra'nın ağızdan aldığı her şeyin akciğerine gittiğini belirterek, "Bu, Kayra'ya çok büyük sıkıntı yaratıyor. Ağzından hiç bir şey yememesi gerekiyor. Daha sonra eğer ciğerlerinden böyle sıkıntı olmaya devam ederse, akciğerlerini kaybedebilme riski de doktorlar tarafından açıklandı" dedi.

1 yılda 11 kilo aldı

Kayra'nın ABD'ye giderken 16 kilo olduğunu 1 yıl içinde 27 kiloya ulaştığını vurgulayan Karakaş, tedavilerin Türkiye'de devam edeceğini ve oğlunun burada her ay gırtlağın genişletilmesi için ameliyat masasına yatacağını söyledi. Karakaş, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edecek tedavinin ardından her şeyin yolunda gitmesi halinde 6 ay veya 1 yıl içinde yeniden ABD'ye gideceklerini ifade etti.

Oğlunun, ABD'de Cincinnati Children's Hospital'da tedavi süreci geçirdiğini belirten Karakaş, "Fakat bundan sonraki aşamada Kayra'nın ameliyatları, New York Boston Harvard Üniversitesi'nde yapılacak" diye konuştu.

Sırt çantasındaki cihazla besleniyor

Ayşen Karakaş, oğlunun akciğerlerindeki sıkıntı nedeniyle ağızdan beslenmediğini, ABD'de takılan bir cihazla beslendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kayra, çantaya, mamaya, makineye bağlı. 18 saat boyunca besleniyor. Burada Kayra, 18 saat boyunca mecbur olarak, hareketleri kısıtlı ve oyun oynayamıyor, dışarı çıkamıyor. Ben oğlumun artık ameliyat edilmesini istemiyorum. Kayra'yı muhtemelen 15-20 ameliyat daha bekliyor."

Üvey babası Halit Karakaş ise Kayra'nın ABD'de tedavi görmesinde hayırseverlerin desteklerinin olduğunu söyledi.

Baba Karakaş Kayra'nın tedavisinin yıllar sürebileceğini ifade etti.