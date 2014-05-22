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Bilim / Teknoloji

8 senede 40 milyon kullanıcıya ulaştı

Spotify’ın 2008 yılında hizmete girmesinden bu yana, kullanıcılar 1.5 milyar çalma listesi oluşturdu

22 Mayıs 2014 18:42

2006 yılında kurulan Spotify 8 senede 40 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı. 40 milyon kullanıcının 10 milyonu ise ücretli abone.    

2008 yılından bu yana hak sahiplerine 1 milyar dolardan fazla ödeme yapan Spotify’ın büyümesi ve küresel erişiminin artması, tüm müzik endüstrisi için çok büyük önem taşıyor.

Uygulama; sanatçıların adil bir pay almalarını sağlarken parçaları keşfetmenizi, yönetmenizi ve arkadaşlarınızla paylaşmanıza da olanak sağlıyor.

Kullanıcıların akıllı telefon, tablet, pc, smart tv gibi ortamlarda uygulamaya giriş yaptıktan sonra kendi müziklerine ve listelerine erişebiliyor.

Apple’ın benzer hizmeti Itunes’un kullanıcılar tarafından karmaşık bulunması buna karşın Spotify’ın kolay kullanılır arayüzü de uygulamanın ön plana çıkmasını kolaylaştırdı.

Spotify’ın 2008 yılında hizmete girmesinden bu yana, kullanıcılar 1.5 milyar çalma listesi oluşturdu. Şirket tarafından Spotify üzerinden her gün toplamda 5 milyondan fazla çalma listesi oluşturulduğu ve güncellendiği açıklandı.

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