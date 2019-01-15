8. Pembe Hayat KuirFest, Gökkuşağının Altında seçkisini açıkladı

8. Pembe Hayat KuirFest, 25-26-27 Ocak tarihlerinde, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, Fransız Kültür Merkezi ve Tasarım Atölyesi Kadıköy’de takipçileriyle buluşacak.

KuirFest, heyecan verici gösterim ve etkinliklerden oluşan programının en sevilen bölümlerinden Gökkuşağının Altında seçkisini açıkladı.

Her yıl dünya festivallerinde dikkat çeken uzun metraj kurmaca filmleri izleyicilerle buluşturan Gökkuşağının Altında bölümünde bu yıl Elektrik Beden (Corpo Electrico, 2017), Madi Nullius (Terror Nullius, 2018), Malila: Veda Çiçeği (Malila: A Farewell Flower, 2017), Minyatür (Retablo, 2017) ve Rafiki (2018) gösterilecek.

Festivalin diğer bölümleri, seçki ve etkinlik detayları çok yakında açıklanacak.