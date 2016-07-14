8 metre boyunda yeni bir dinozor türü keşfedildi

Arjantin'de 8 metre boyunda yeni bir dinozor türünün keşfedildiği açıklandı. Etobur olan ve 90 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen dinozorun kollarının ise sadece 60 santimetre uzunluğunda olduğu duyuruldu.

Arjantin'de bilim insanları yeni bir etobur dinozorun fosillerinin bulunduğunu duyurdu. Río Negro eyaletinde fosilleri bulunan dinozorun, 90 milyon yıl önce Arjantin topraklarında yaşadığı tahmin ediliyor. 8 metre boyundaki dinozor türünün, 60 santimetre boyundaki kollarında 2'şer parmağı bulunuyor.

90 milyon yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor

Tyrannosaurus ve velociraptor familyasından olan yeni dinozorun, Theropoda türüne ait olduğu belirtiliyor. Yeni türe "Gualicho shinyae" ismi verildiği ifade edildi. Patagonya bölgesindeki yerel topluluk Tehuelche, "Gualicho" adının, kötü ruhu temsil ettiğine inanıyor.

2007 yılında ortaya çıkarılan dinozorun analizlerin zorluğu nedeniyle tespitin bugün yapılabildiği aktarıldı.

90 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen dinozora ait fosiller, Río Negro'daki Patagonya Doğa Bilimleri Müzesi ve Carlos Ameghino İl Müzesi'nde muhafaza ediliyor.