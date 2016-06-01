8. Kitap Günleri, Haydarpaşa’da başladı

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği 8. Kitap Günleri bugün Haydarpaşa'da başladı. 1-5 Haziran tarihleri arasında tarihi Haydarpaşa Gar istasyonunun peronlarında yapılan kitap günlerinin onur konuğu kent kimliğine katkılarından dolayı Türk edebiyatının usta kalemlerinden Selim İleri.

Kitap Günleri’nde söyleşi, imza günü, dinleti gibi birçok etkinlik gerçekleşecek. Kitap günlerine katılacak olan her yayınevi, okul ve kütüphaneler için en az 100 kitap bağışlayacak. Bağışlanan kitaplar Kadıköy Belediyesi ve Gönüllüleri koordinasyonuyla 5 Haziran günü Anadolu’nun çeşitli okul ve kütüphanelerine gönderilmek üzere yola çıkarılacak.

Tarihi Haydarpaşa peronlarında gerçekleşecek Kitap Günleri ile ilgili konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, şunları söyledi:

“Tarihi Haydarpaşa Garı’nda böyle bir etkinliğin yapılmasının ayrı bir güzelliği ve değeri var. Tarihle edebiyatı buluşturuyoruz. Sadece Kadıköylüleri değil tüm İstanbulluları bu tarihi alanda ağırlamaktan onları kitapla ve usta yazarlarla buluşturmaktan onur ve gurur duyacağız."