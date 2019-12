-8 kiloluk dev mantar AKSARAY (A.A) - 15.10.2011 - Aksaray'da dağlık arazide bulunan 8 kilogram ağırlığındaki mantar, görenleri şaşırtıyor. Aksaray-Nevşehir karayolu üzerinde dinlenme tesisi sahibi Adem Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağzıkarahan köyü yakınlarındaki dağlık arazide biri 5, diğeri 8 kilogram olan iki mantar bulduğunu söyledi. Mantarın her yıl ekim ayında yağmur yağdıktan sonra ortaya çıktığını belirten Ulu, 5 yıldır aynı bölgede iki tane mantar bulduğunu belirtti. Bu yıl da aynı bölgede biri 8 diğeri 5 kilogram ağırlığında iki mantar daha bulduğunu dile getiren Ünlü, ''Bu büyüklükte bir mantara başka yerde rastlamadım. Ağzıkarahan köyü yakınında her sene bir çift çıkıyor. Mantar, 15 kişiyi doyuruyor'' dedi. Ulu, mantarı görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini ifade ederek, ''Çok lezzetli, eşi dostu davet ediyoruz ve yiyoruz'' diye konuştu. Selçuk Üniversitesi Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Celaleddin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada,Latince adı ''Calvatia Gigantea'' olan mantarın çayırlık, otlak ve dere kenarlarında tek tek veya gruplar halinde bulunabildiğini söyledi. Besince zengin topraklarda yetişen bu mantar türünü, her yıl güz yağmurlarının ardından bulmanın mümkün olduğunu dile getiren Öztürk, şunları kaydetti: ''Düzensiz bir şekle sahiptir. Oldukça büyüyebilen bir mantardır. Çapı 50 santimetreye kadar ulaşabilir. Genç örnekler beyaz renktedir. Kesildiği zaman içi süngerimsi olup beyaz renklidir. Olgunlaşınca dış yüzey yeşilimsi kahverengidir. Olgun örneklerde içi kahve renklidir. Kokusu hoş değildir. Halk tarafından taze örnekler toplanıp besin maddesi olarak kullanılmaktadır. Ticari olarak bir öneme sahip değildir.''