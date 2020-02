İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kalın köyü sınırları içerisinde, Kalın Kanyonu\'ndaki kayalıklarda yer alan ve hazine avcılarının tahrip ettiği 8 bin yıllık \'kaya mezarları\' keşfedilmeyi bekliyor.

Yıldızeli\'nin Kalın köyünde bulunan Kalın Kanyonu\'nda, \'Kandil Sırtı\' olarak adlandırılan traverten doğal tepe uzantısı üzerinde, birçok arkeolojik eser ve doğal güzellik yer alıyor. Sivas Koruma Kurulu tarafından birinci derece sit alanı ilan edilen bölge, Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da 2002 yılında tescil edildi. Kayardı olarak bilinen mevkide, kayalık sırtın orta kesimlerinde arkeolojik yerleşimin varlığını gösteren yoğun seramik parçalarına rastlanırken, yine bu kısımlarda kayalığın doğu yüzüne oyulmuş bir kaya mezarı dikkat çekiyor. 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen kaya mezarı ve çevresindeki eklentilerin zaman içerisinde hazine avcıları tarafından tahrip edildiği görüldü.

\'TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ\'

Bölge hakkında bilgi veren Kalın Köyü Muhtarı Beşir Koç, bölgenin turizm potansiyeli yüksek bir yer olduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Koç, \"Bulunduğumuz yer Kayardı mevkii, kaya mezarlıkları dediğimiz bir yer. Altından Kalın Çayı akıyor, güzel manzaralı bir yerdir. Buranın güzel bir kapısı vardı. Ancak defineciler tarafından bir kenarı kırılarak tahrip edilmiş. Şu an burada birkaç tane var, böyle değiller. Yukarıda höyüklerimiz var. Diyebilirim ki sanayi gibi çalışan bir yer. Halen eşildikçe, kazıldıkça kalıntıları bulunan bir şeyler var; o zaman ne yapmışlarsa, küp yapmışlar, heykel yapmışlar. Burada çok tarihi eser bulan oldu. Defineciler nereden geliyorlarsa geceleri geliyorlar sabah baktığımız zaman görüyoruz ki her yeri kazmışlar. Aşağıda da gördüğünüz gibi yeni bir duvar bulmuşlar ama oranın tarihini de bilemeyiz ne zaman yapılmış, nasıl olmuş. Buradan yetkililere sesleniyorum gelsinler, görsünler bir baksınlar. Yaklaşık 7-8 kilometrelik bir kanyon oluşmuş. Gelsinler buraya bir baksınlar turizme açsınlar güzel bir yer burası. Sıcak çermiğe 1,5 kilometre, köyümüze 1 kilometre. Yolu var, demir yolu geçiyor ve her şey olabilir burada. Kısacası görülmeye değer bir yer\" dedi.

\'ARILAR MAĞARALARDA BAL YAPIYOR\'

Mağaralara arıların bal yaptığını ve köylülerin bu doğal balı aldığını ifade eden Koç \"Köylülerimiz de zaman zaman geliyor. Küçük olan mağaralarda arılar gelip bal yapıyorlar, onu da köylüler gelip alıyor. Çok güzel bir bal oluyor. İçerisinde hiçbir katkı olmayan doğal bir bal. Zaman zaman vatandaşlar getirip buralara kovan koyuyorlar, arıları alıp gidiyorlar\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI