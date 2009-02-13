8 bebeği böyle taşımış

Doktorlar, 6 erkek ve 2 kız bebeğin, 800 gram ile 1,5 kilogram arasında dünyaya geldiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirirken Nadya'nın bebeklerini doğurmadan sekiz gün önce çekilmiş fotoğrafları yayımlandı.Nadya için hazırlanan bir internet sitesinde görülebilen fotoğraflarda genç kadının devasa büyüklükteki karnı tüm dünyayı şoke etti. Maddi açıdan sıkıntı çeken Nadya için kurulan internet sitesine dünyanın her tarafından yardım yağıyor.Sitede bağış yapmak için hazırlanan bir bölüm var.33 yaşında anne, eşinden boşandığı ve ailesiyle yaşadığı için eleştiri konusu olmaya da devam ediyor.Britannica Ansiklopedisi'ne göre, dünyanın ilk sekizleri, 1967 yılı Mart ayında dünyaya geldi. Ancak bebeklerin tümü ilk 14 saat içinde hayatlarını kaybetti.