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Sağlık

8 bebeği böyle taşımış

ABD'nin California eyaletinde Nadya Suleman isimli kadın, tarihte ikinci kez sekiz doğurarak son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

13 Şubat 2009 02:00

ABD'nin California eyaletinde Nadya Suleman isimli kadın, tarihte ikinci kez sekiz doğurarak son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 

Bir doğumda 8 bebek

İşte mucize sekizler

Doktorlar, 6 erkek ve 2 kız bebeğin, 800 gram ile 1,5 kilogram arasında dünyaya geldiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirirken Nadya'nın bebeklerini doğurmadan sekiz gün önce çekilmiş fotoğrafları yayımlandı.

Nadya için hazırlanan bir internet sitesinde görülebilen fotoğraflarda genç kadının devasa büyüklükteki karnı tüm dünyayı şoke etti. Maddi açıdan sıkıntı çeken Nadya için kurulan internet sitesine dünyanın her tarafından yardım yağıyor.Sitede bağış yapmak için hazırlanan bir bölüm var.

33 yaşında anne, eşinden boşandığı ve ailesiyle yaşadığı için eleştiri konusu olmaya da devam ediyor.

Britannica Ansiklopedisi'ne göre, dünyanın ilk sekizleri, 1967 yılı Mart ayında dünyaya geldi. Ancak bebeklerin tümü ilk 14 saat içinde hayatlarını kaybetti.

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