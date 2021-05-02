8 aylık hamile eşini öldüren Ramazan Menek tutuklandı; 2 yaşındaki kızları devlet korumasına alındı

Konya'da 8 aylık hamile eşi Tuba Menek’i (23) boğazını keserek öldüren Ramazan Menek (22), sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Zanlının olaydan sonra yanında götürdüğü 2 yaşındaki kızı G.M, devlet korumasına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.



Olay, cuma gecesi Konya'nın merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek’in evine giden Ramazan Menek, bıçakla saldırdı. Tuba Menek banyoya kaçtı, eşi Ramazan da peşinden gitti. Ramazan Menek, kendisine direnmeye çalışan Tuba Menek'i boğazını keserek öldürdü. Eşinin cesedini banyodan yatak odasına taşıyan Ramazan Menek, oturma odasındaki kızı G.M.'yi de alarak evden kaçtı.



Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polisler, Tuba Menek'i yatak odasında kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Menek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. 8 aylık hamile olan Tuba Menek’in cenazesi, dün toprağa verildi.

Eşi affedince cezaevinden tahliye olmuş

Ramazan Menek, dün öğle saatlerinde kızı ile birlikte olayın meydana geldiği eve geri gelince polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Menek, gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Hakkımı yaptım" diye cevap verdi. Ramazan Menek, bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kızı ise devlet korumasına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.

Ocak ayında Tuba Menek'i bacağından bıçakla yaralanan Ramazan Menek'in, 28 Nisan günü eşinin şikayetinden vazgeçmesi sonucu cezaevinden tahliye olduğu belirtildi. 8 aylık hamile Tuba Menek'in eşi Ramazan Menek'i, "Beni affet, bir daha yapmayacağım" demesi üzerine çocuklarının babasız yetişmemesi için şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi. (DHA)