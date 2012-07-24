79 yaşındaki Sitti Şen tahliye oldu

'Örgüt propagandası' yapmak suçundan cezaevine konulan 79 yaşındaki Sitti Şen, tahliye edildi.



BDP’nin Diyarbakır’da 14 Temmuz günü olaylı geçen mitinge katılmak üzere yola çıkan ve arkadaşlarıyla birlikte Siirt çıkışında gözaltına alınan 79 yaşındaki Sitti Şen, cezaevinden tahliye oldu.

BDP lideri Selahattin Demirtaş, tahliye haberini twitter’dan duyurdu. Demirtaş paylaştığı twitinde “Siirt cezaevinden aldigim kesin bilgi: Sitti ana bu gun saat 11:00'da tahliye edildi, su anda disaridadir. Gecmis olsun ve lanet olsun” ifadelerini kullandı.

Gözaltına alındıktan sonra Siirt Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Sitti Şen’in burada yapılan soruşturmasında 30 Ağustos 2006’da, Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarını protesto amaçlı düzenlenen açlık grevine katıldığı, bu nedenle hakkında ’Örgüt propagandası yapmak’ suçundan açılan davada 20 ay hapis cezası aldığı, bu cezanın da Yargıtan 9’ncu Ağır Ceza Dairesi’ne onandığı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine 7 çocuk annesi Sitti Şen, Siirt E Tipi Cezaevi’ne konulmuştu.



Kızı mayına basarak, oğlu çatışmada öldü, bir oğlu cezaevinde



Siti Şen’in kızı Gülistan’ın 1993 yılında Siirt Eruh İlçesi’ne bağlı Balıkavak Köyü civarında bastığı mayının patlaması sonucu hayatını kaybettiği, oğlu Mehmet’in ise, PKK’ya katıldıktan sonra 1996 yılında çatışmada öldüğü, diğer oğlu Abdullah’ın da PKK davasında Almanya’da hala cezaevinde bulunduğu belirtildi.