Siirtli 79 yaşındaki Sitti Ana örgüt propagandası suçuyla 20 ay ceza aldı

Yürürlüğe giren 3. Yargı Paketi ile cinayet işleyenler tahliye edilirken, Siirt’te Abdullah Öcalan’a görüş yasağı uygulanmasını protesto amaçlı açlık grevi eylemine katılan 79 yaşındaki Sitti Şen, “örgüt propagandası” davasından aldığı bir yıl sekiz aylık cezayı çekmek için cezaevine gönderildi.

Taraf gazetesinden Hikmet Durgun’a konuşan hukukçulara göre, yaşlı kadının tutuklanması hukuk skandalı. Çünkü 3. Yargı Paketi’ne göre iki yıla kadar hapis cezası alanların cezası erteleniyor.



Siirt’te yaşayan ve “Sitti Ana” olarak bilinen Sitti Şen’in yaşadıkları adeta içler acısı. Yaşlı kadının kızı Gülistan 1993’te Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Balıkavak Köyü civarında mayına basarak, PKK’ya katılan oğlu Mehmet ise 1996’da bir çatışmada yaşamını yitirdi. Şen’in diğer oğlu Abdullah ise PKK davasından yargılandı ve şu an Almanya’da tutuklu.

Köyü yakıldığı için Siirt merkeze yerleşen 79 yaşındaki kadın çocuklarının ölümünün ardından Barış Anneleri’ne katıldı. Savaşın bitmesi, gençlerin ölmemesi için yapılan eylemlere sağlığı elverdikçe katılan Şen, 2006’da Öcalan’a yönelik “tecrit”i protesto için Siirt’te düzenlenen açlık grevine katıldı. Eylem nedeniyle aralarında siyasetçiler ve insan hakları savunucularının da bulunduğu çoğu 60 yaş üstü 35 kişiyle birlikte yargılandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Şen’i “Örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle bir yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırdı. Şen, kararı temyiz etti ama kısa süre önce Yargıtay 9. Ceza Dairesi cezayı onadı. Onamanın hemen ardından Şen, 14 Temmuz’da Diyarbakır’da yapılacak mitinge gitmek için otobüse binerken polis tarafından gözaltına alındı ve Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’ne kondu.

‘Annemin isteği gençlerin ölmemesi’

Şen’in oğlu Şükrü Şen, annesinin hapsedilmesinin hukuk ve devlet ayıbı olduğunu savundu. Annesinin kalp ve tansiyon hastası olduğunu hatırlatan Şen, şunları söyledi:

“Annem günlük dinî görevlerini yerine getiren, okuması yazması bile olmayan bir Kürt kadınıdır. Kardeşlerimin ölümünden sonra başka gençlerin ölmemesi için mücadele etti. Haksızlığa tahammül edemezdi annem. Sonunda bu yaştaki kadını cezaevine koydular. Buna itiraz edeceğim. Annem cezaevi koşullarına dayanamaz.”

“Yasa açık, iki yıllık cezalar ertelenir”

Sitti Şen’in cezaevine konmasına hukukçular da tepki gösterdi. Yaşananların hukuk ihlali olduğunu hatırlatan Diyarbakır Barosu Başkanı M. Emin Aktar, şunları söyledi:

“Şu an yasa çok açık ve net. İki yıla kadar ceza alanların cezaları erteleniyor. Ceza verilmişse erteleniyor, hüküm verilmişse hemen durduruluyor. Ayrıca 3. Yargı Paketi’ne göre, Terörle Mücadele Yasası’nda iki yıla kadar ceza alanların cezası ertelenebiliyor. Sitti Şen olayında hâkim ve savcılar keyfi davranmış. Yetkililer burada suç işlemiş. Sitti Şen’in derhal tahliyesi gerekir.”

İHD Siirt Şube Başkanı Vetha Aydın, “79 yaşındaki bir kadını 20 ay boyunca cezaevinde tutmanın insanlıkla, vicdanla, hukukla bağdaşır bir yanı yok” derken, Avukat Eyüp Sabri Öncel de, “Eskiden terör suçlarından cezalar ertelenmiyordu ama 3. Yargı Paketi ile terör suçları da ertelenmeye alındı. İki yıl ceza alan müvekkillerim tahliye oldular” dedi.