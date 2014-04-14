79 yaşındaki kadın önce 'sıkıcı' bulundu sonra hayran bıraktı

İngiltere'nin Yetenek Sizsiniz'i 'Britain's Got Talent's'e katılan 79 yaşındaki Paddy Jones sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

Jüri üyesi Simon Cowell, klasik bir açılış dansıyla yarışmaya başlayan ikiliyi önce beğenmeyerek kırmızı butona bastı. Daha sonra Jones Ve partneri Nico öyle bir performans ortaya koydular ki Cowell'ın bile ağzı açık kaldı. Paddy Jones ve Nico'nun performansını ardından salonda izleyenler bu ikiliyi dakikalarca ayakta alkışladı.Emekli hemşire olan Jones 'Biz insanlara neler yapabileceğimizi göstermek istedik' dedi.