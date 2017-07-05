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Yaşam

79 bin Euro'yu prezervatife koyup yuttu

Nijeryalı kaçakçı 200 ve 500 euroluk banknotları midesine gizlemesine rağmen yakalandı

05 Temmuz 2017 22:30

Fransa'da bir kişi midesinde gizlediği 79 bin Euro'yla yakalandı. İsviçre'den Fransa'ya geçen Nijerya uyruklu bir kişi, polis köpeğinin üzerindeki banknotlarda tesadüfen esrar kokusu alması üzerine durduruldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, elbiselerinin içine 13 bin İsviçre frangı gizlediği tespit edilen kişi, daha sonra X-ray cihazından geçirildi.

Nijeryalı kaçakçının midesine dokuz prezervatif içine 200 ve 500 euroluk banknotlar gizlediği, midesindeki toplam banknot miktarının 79 bin euro olduğu belirlendi.

Kaçakçı, kara para aklama, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve gümrük kanununa muhalefetten tutuklandı.

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