78'liler Girişimi'nden 12 Eylül'e protesto

78'liler Girişimi İstanbul Taksim Meydani'nda bir açıklama yaparak 12 Eylül'ü protesto etti. Öte yandan 12 Eylül askeri darbesinin 28. yıldönümünde ilk protesto eylemi darbe bildirisinin okunduğu İstanbul TRT Radyoevi binası önünde yapıldı. Genç Siviller ellerinde pankartlar ve fenerlerle darbeyi gece saat: 03.59'da protesto etti.



"12 Eylül 1980 yılında gerçekleşen askeri darbenin ilk yazılı bildirisi, İstanbul Harbiye’deki TRT radyosundan okundu. Bildirinin okunmasının üzerinden tam 28 yıl geçti ve aynı saatte TRT radyosu önünde toplanan Genç Siviller Grubu darbeyi ve sorumlularını protesto etti.



Ellerinde pankartlar ve fenerler bulunan grup üyeleri, darbe sürecinin halen devam ettiğini öne sürerek sorumluların yargılanmasını istedi.



"Genç Siviller" üyeleri mikrofonlara “Taksitli darbe dönemindeyiz, zaten bu darbe dönemi hiç bitmedi. 1960’ta başladı ve o süreç devam ediyor. İnsanlar işkence tezgahlarından geçtiler, işlerinden atıldılar. Bir çok kişi kayboldu, insanlar öldürüldü ve bunların hesabının verilmesi gerekiyor. Ve bunlara sebep olan insanların yargılanmsı gerekiyor” diye konuştu.



Grup üyeleri darbenin duyurulduğu saat olan 03:59’da hazırladıkları 1 numaralı bildiri" okuyarak, yeni anayasa hazırlanmasını istedi. Bildiride şu ifadeler kullanıldı:



“Bir daha sıcak yataklarımızdan bu saatte kaldırılmak istemiyoruz. Kapılarımızın bu saatlerde çalınmasını istemiyoruz. Bir daha sabaha karşı 03:59’da darbe karşıtı eylem yapmak istemiyoruz. 28 yıldır yapamadığınız anayasayı yapın, Ergenekoncuları yargı önüne çıkartın ve lütfen bir daha bizim rahatımızı bozmayın.”

