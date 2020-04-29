78 yaşındaki 'yoksul doktoru' Prof. Dr. Murat Dilmener, bir aydır Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda

İstanbul Tıp Fakültesi'nde binlerce öğrenci yetiştiren duayen doktorlardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener Koronavirüs'e yakalandı. Akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda olan Dilmener hakkında, yoksul hastaları ücretsiz muayene ettiği için, 16 yıl önce soruşturma açılmıştı.

İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen hocalarından Prof. Dr. Murat Dilmener de Koronavirüs nedeniyle bir aydır yoğun bakımda. Dilmener'in virüs tedavisi başarılı oldu ancak akciğerlerinde hasar meydana geldi.

Tedavi sürecinde entübe edilen Dilmener'e kök hücre ve plazma tedavisi yapıldı. Bu tedavilerden olumlu sonuç alınamasa da Dilmener, tedavi edildi.

Öğrencileri tedavi ediyor

Ancak virüs 78 yaşındaki Dilmener'in akciğerinde hasar bıraktı. Profesörün tedavisini Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde yetiştirdiği öğrenciler sürdürüyor. Eşi ve kardeşi de Koronavirüs tedavisi gören iç hastalıkları uzmanı Dilmener, İstanbul Tıp Fakültesi'nden emekli.

500 bin lira borç çıkarılmıştı

Dilmener'e 2004 yılında yoksul hastaları hukuka aykırı şekilde ücretsiz tedavi ettiği gerekçesiyle 135 profesör ile birlikte soruşturma açılmıştı. Profesörlerden, toplam 3 buçuk milyon liralık tedavi masrafını ödemeleri istenmiş, Murat Dilmener’e de 500 bin liralık borç çıkarılmıştı.

Hastanenin döner sermaye gelirleriyle zor durumda olan hastaları tedavi ettiğini söyleyen doktorlar konuyu yargıya taşımıştı. Yargıtay, hocaların bu paraları fakir hastaların tedavisi için kullandıklarına karar verip dosyayı kapatmıştı.