78 yaşında ağaçta barfiks çekerken düşüp, kemiklerini kırdı

Konya'da 78 yaşındaki Mustafa Özgen, bel fıtığı ağrılarını azaltmak için ağaç dalına tutunup barfiks çekerken dal kırıldı. Düşüp bayılan ve sol dizindeki kemiklerde kırıklar oluşan Özgen, hastanede yapılan ameliyatla yeniden eski sağlığına kavuştu.

Konya'da Beyşehir ilçesinde oturan Mustafa Özgen, bel fıtığı ağrılarını azaltmak için barfiks çekmek üzere evinin arka bahçesinde bulunan kiraz ağacının yanına gitti.



Özgen, zaman zaman yaptığı gibi ağacın dalına tutunarak barfiks çekip, belindeki kasılmayı gidermek istedi. Mustafa Özgen, elleriyle tutunduğu dalın kırılması sonucu düşerek baygınlık geçirdi.



Yakınları tarafından bulunan Özgen, çağrılan ambulansla Konya Özel Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde, Mustafa Özgen'in sol dizinde kırıklar oluştuğu belirlendi ve ameliyat edildi.



Ameliyatla yeniden eski sağlığına kavuşan Özgen, olay günü kahvaltı yaptıktan sonra ağaç dalına tutunup barfiks çekmek istediğini belirtti. Mustafa Özgen, şunları söyledi:



''Bel fıtığım nedeniyle, belimi gevşetmek için oradaki dala tutundum. Normalde ayaklarımı yerden kesmezdim. Ayaklarımı yerden kesince birden kendimi yerde buldum. Kendimden geçmişim, ayağım dönmüş ve kırılmış. Tedavimi oldum. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum."

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi, 50 yaş üstü insanların çoğunun kemiklerinin sağlamlığının azalıp, kırılganlığının arttığını kaydetti. Bu nedenle küçük düşmelerde dahi kırıklar oluşabildiğini ifade eden Prof. Dr. Arazi, şöyle dedi:



''İleri yaştaki hastalarımızda kemiklerde 'osteoporoz' dediğimiz bir hastalık ortaya çıkıyor. Osteoporoz tüm dünyada yaygın görülüyor. Bu hastalık kemiklerin sağlamlığını azaltıp, kırılganlığını artırıyor. Çok hafif travmalarda, düşmelerde, yolda takılıp düşmelerde bile bu tür kırılmalar görülebiliyor. İleri yaşlarda osteoporoz dediğimiz kemik erimesine bağlı kırıklar ciddi bir sağlık sorunudur. Yapılan araştırmalarda, 50 yaşın üstündeki insanlarda, 4 kadından 2'sinde, erkeklerde ise 4 erkekten 1'inde bir şekilde osteoporoza bağlı kırık olduğu ortaya çıkıyor. Bu ciddi bir risk olduğunu gösteriyor.''