78. Venedik Film Festivali programı açıklandı

Geçen yıl pandemi gölgesinde gerçekleştirilen ilk büyük festival olma özelliği taşıyan Venedik Film Festivali’nin bu yılki programı açıklandı. 1-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ve Roberto Benigni ve Jamie Lee Curtis’in Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacağı festivalin açılışını Pedro Almodóvar’la Penélope Cruz’un yeniden buluştuğu "Madres paralelas" (Parallel Mothers) filmi yapacak.

Altyazı'nın haberine göre, Bong Joon-ho başkanlığındaki jüride Chloé Zhao, Jasmila Žbanić, Virginie Efira, Cynthia Erivo, Saverio Costanzo, Alexander Nanau ve Sarah Gadon bulunuyor.

Festivalde dünya prömiyerini yapacak filmler arasında Denis Villeneuve imzalı "Dune", Pablo Larraín imzalı "Spencer", Jane Campion imzalı "The Power of the Dog", Edgar Wright imzalı "Last Night in Soho", Ridley Scott imzalı "The Last Duel" ve Maggie Gyllenhaal imzalı "The Lost Daughter" yer alıyor.

Festivale bu yıl diğer bölümlere ek olarak Horizons Ekstra bölümü dâhil edildi.

Festivalin Venedik Klasikleri bölümünde yer alacak yapımlar ise önümzdeki günlerde açıklanacak.

78. Venedik Film Festivali’nde yer alan filmlerin tamamı şöyle:

Ana yarışma

Parallel Mothers (Yön. Pedro Almodóvar) (açılış filmi)

La Caja (Yön. Lorenzo Vigas)

Reflection (Yön. Valentyn Vasyanovych)

The Hand Of God (Yön. Paolo Sorrentino)

The Card Counter (Yön. Paul Schrader)

Captain Volkonogov Escaped (Yön. Natasha Merkulova ve Aleksey Chupov)

Leave No Traces (Yön. Jan P. Matuszynski)

On The Job: The Missing 8 (Yön. Erik Matti)

Oui Rido Io (Yön. Mario Martone)

Freaks Out (Yön. Gabriele Mainetti)

Spencer (Yön. Pablo Larraín)

The Lost Daughter (Yön. Maggie Gyllenhaal)

Illusions Perdues (Yön. Xavier Giannoli)

Sundown (Yön. Michel Franco)

Il Buco (Yön. Michelangelo Frammartino)

Official Competition (Yön. Gaston Duprat ve Mariano Cohn)

L’Evenement (Yön. Audrey Diwan)

America Latina (Yön. Damian ve Fabio D’Innocenzo)

The Power Of The Dog (Yön. Jane Campion)

Un Autre Monde (Yön. Stephane Brize)

Mona Lisa and the Blood Moon (Yön. Ana Lily Amirpour)

Yarışma dışı - kurmaca

Il Bambino Nascosto (Yön. Roberto Ando) (kapanış filmi)

Les Choses Humaines (Yön. Yvan Attal)

Ariaferma (Yön. Leonardo di Costanzo)

Halloween Kills (Yön. David Gordon Green)

La Scoula Cattolica (Yön. Stefano Mordini)

Old Henry (Yön. Potsy Ponciroli)

The Last Duel (Yön. Ridley Scott)

Dune (Yön. Denis Villeneuve)

Last Night in Soho (Yön. Edgar Wright)

Yarışma dışı - kurmaca olmayan

Life of Crime (Yön. Jon Alpert)

Tranchees (Yön. Loup Bureau)

Viaggio Nel Crepuscolo (Yön. Augusto Contento)

Republic of Silence (Yön. Diana el Jeiroudi)

Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song (Yön. Daniel Geller ve Dayna Goldfine)

Deandre#Deandre Storia Di Un Impiegato (Yön. Roberta Lena)

Django and Django (Yön. Luca Rea)

Ezio Bosso. Le Cose Che Restano (Yön. Giorgio Verdelli)

Yarışma dışı - özel gösterimler

Le 7 Giornate di Bergamo (Yön. Simona Ventura)

Il Cinema Al Tempo del Covid (Yön. Andrea Segre)

YARIŞMA DIŞI - KISA FİLMLER

Plastic Semiotic (Yön. Radu Jude)

The Night (Yön. Tsai Ming-Liang)

Sad Film (Yön. Vasili [takma ad])

Yarışma dışı - telşevizyon

Scenes From a Marriage (Yön. Hagai Levi)

Horizons

Les Promesses (Yön. Thomas Kruithof)

Atlantide (Yön. Yuri Ancarani)

Miracle (Yön. Bogdan George Apetri)

Pilgrims (Yön. Laurynas Bareisa)

Il Paradiso Del Pavone (Yön. Laura Bispuri)

The Falls (Yön. Chung Mong-Hong)

El Hoyo en la Cerca (Yön. Joaquin Del Paso)

Amira (Yön. Mohamed Diab)

A Plein Temps (Yön. Eric Gravel)

107 Mothers (Yön. Peter Kerekes)

Vera Dreams of the Sea (Yön. Kaltrina Krasniqi)

White Building (Yön. Kavich Neang)

Anatomy of Time (Yön. Jakrawal Nilthamrong)

El Otro Tom (Yön. Rodrigo Pla and Laura Santullo)

El Gran Movimiento (Yön. Kiro Russo)

Once Upon a Time in Calcutta (Yön. Aditya Vikram Sengupta)

Rhino (Yön. Oleg Sentsov)

True Things (Yön. Harry Wootliff)

Inu-Oh (Yön. Yuasa Masaaki)

Horizons ekstra

Land of Dreams (Yön. Sherin Neshat ve Shoja Azari)

Costa Brava (Yön. Mounia Akl)

Mama, I’m Home (Yön. Vladimir Bitokov)

Ma Nuit (Yön. Antoinette Boulat)

La Ragazza Ha Volato (Yön. Wilma Labate)

7 Prisoners (Yön. Alexandre Moratto)

The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic (Yön. Teemu Nikki)

La Macchina Delle Immagini di Alfredo C. (Yön. Roland Sejko)