78. Venedik Film Festivali’nde yarışan sanal gerçeklik projeleri Salon İKSV ve Kolektif House’da

T24 Kültür Sanat

Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında, yaratıcı ve sanatsal değeri olan VR projelerinin yarıştığı bölüm ‘Venice VR Expanded 2021’, Salon İKSV ve Kolektif House’a uğruyor.

Etkinliğin, ziyaretçileri 360 derecelik görsel-işitsel bir deneyim içerisinde, hikâye anlatımının yeni olanaklarını keşfetmelerine imkân sağladığı söylendi.

Biletlerine passo.com.tr üzerinden erişilebilen etkinlikteki kırka yakın eserin çoğu Venedik Film Festivali’nde ödül için yarışırken, bir kısmı yaratıcı VR endüstrisinin en iyi örneklerini ve Biennale College programından belli başlı çalışmaları içerdiği, seçilen projelerin sinema, dans ve bilgisayar oyun dünyasından beslenen yaratıcı sanatçıların eserlerinden oluştuğu belirtildi.

Etkinlikte hangi sanal gerçeklik projeleri var?

Samsara

Bu yıl Cannes Film Festivali’nin sanal gerçeklik projelerinin yarıştığı Cannes XR’da ‘En İyi VR Öykü Ödülü’nü kazanan Tayvanlı yönetmen Lun Hui’nin ‘Samsara’ projesi festivale katılanlarda, bebek veya astronot gibi farklı bedenlere dönüşüyormuş hissiyatı yaratarak, dünyayı başka bir perspektiften deneyimlemelerine imkân tanıyor.

Lavrynthos

Bir diğer proje ‘Lavrynthos’ ise bir sanal gerçeklik masalı olarak seyircinin, labirentin kötü şöhretli canavarına dair beklentilerini alt üst ederek klasik Minotor mitini yeniden anlatıyor. Yönetmen koltuğunda, geçen yılın popüler VR projesi Gravity VR”ın da yönetmenleri olan Amir Admani ve Fabito Rychter var.

Reeducated

‘Reeducated’ isimli diğer proje, sanal gerçeklik belgeseli olarak Tacheng'deki bir tesiste birlikte hapsedilen üç adamın (Erbaqyt Otarbai, Orynbek Koksebek ve Amanzhan Seituly) rehberliğinde, izleyicileri Sincan'ın ‘yeniden eğitim’ kamplarından birine götürüyor.

Aralık 2019'da küresel pandeminin yarattığı hapis ortamından hemen önce muhabir Ben Mauk, film yönetmeni Sam Wolson ve sanatçı Matt Huynh, Otarbai, Koksebek ve Seituly ile röportaj yapmak için Kazakistan'a gider. İlk elden tanıklıklardan, hayatta kalanların eskizlerinden ve uydu fotoğraflarından oluşturulan proje bu adamların ortak deneyimlerini sürükleyici bir üç boyutlu uzamda yeniden inşa etmek için, kalem ve fırça illüstrasyonuyla animatör Nicholas Rubin ve mekân özgü besteleriyle Jon Bernson güç alıyor.

Artırılmış Gerçeklik üzerine sunumlar ve konuşmalar...

Etkinlikle eşzamanlı olarak artırılmış gerçeklik üzerine düşünmek, tartışmak ve yaratmak için bir dizi atölye çalışmaları ve sunumlar ücretsiz olarak gerçekleşiyor. 3 Eylül'de Bahçeşehir ve Medipol üniversitelerinde görev yapan öğretim görevlisi Oytun Kal, yeni teknolojiler ve sürükleyici film yapım metodolojileri hakkında sunum yapıyor. 4 Eylül'de tiyatro ve performans sanatçısı Selen Lun, sanal gerçeklik ve pandomim ilişkisi üzerine bir atölye çalışması yürütecek. Salon İKSV’de gerçekleşecek bu yan etkinliklerin başka etkinlikler için sosyal medya hesapları ve websitesi güncel olarak bilgilendiriyor.