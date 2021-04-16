78. Venedik Film Festivali'nde Roberto Benigni'ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü verilecek

1-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 78. Venedik Film Festivali'nde Roberto Benigni'ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü olarak Altın Aslan verilecek. Usta oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda minnettarlık ve sevinçle dolu olduğunu belirtirken çalışmalarının Venedik Uluslararası Film Festivali tarafından tanınmasının ve böylesine önemli bir ödülle altının çizilmesinin büyük bir onur olduğunu söyledi.

2020'de pandemiden sonra düzenlenen ilk büyük film festivali olmasıyla sinema dünyası için her zamankinden de büyük bir misyon üstlenen Venedik Film Festivali, 1-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Bugün, gerçekleşeceği sırada şartların nasıl olacağı belirsiz olan festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün verileceği isim açıklandı.

Filmloverss'ın haberine göre Altın Aslan'ın bu yılki sahibi, 1999 yılında aynı zamanda yönetmenliğini de üstlendiği Life Is Beautiful filmindeki performansıyla Oscar kazanan Roberto Benigni olacak.

İtalyan sinemasının en önemli oyuncularından Roberto Benigni, hikâyesini Vincenzo Cerami ile birlikte kaleme aldığı, bir yandan da başrolünü ve yönetmenliğini üstlendiği 1999 yılında toplamda yedi dalda Oscar'a aday gösterilen Life Is Beautiful filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Uluslararası Film dallarında ödülün sahibi olmuştu.

1997 yılı yapımı film, Nazi dönemi Almanya'sında oğlunu toplama kampında yaşanan eziyetlerden korumak için bir çeşit oyun üreten bir babanın hikâyesini anlatıyor. Benigni aynı zamanda geçtiğimiz yıl Matteo Garrone'nin Pinocchio filminde Geppetto'yu canlandırırken sergilediği performans ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında İtalya'nın Oscar'ı olarak görülen David di Donatello Ödülü'ne de aday gösterilmişti.

Usta oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda minnettarlık ve sevinçle dolu olduğunu belirtirken çalışmalarının Venedik Uluslararası Film Festivali tarafından tanınmasının ve böylesine önemli bir ödülle altının çizilmesinin büyük bir onur olduğunu söyledi.

Venedik Film Festivali Direktörü Alberto Barbera ise geçmişte Federico Fellini, Matteo Garrone ve Jim Jarmush gibi önemli isimlerle çalışan Benigni'yi "eşi benzeri görülmemiş bir figür ve İtalyan sinemasının en iyi isimlerinden" olarak nitelendirdi.