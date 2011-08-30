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Yaşam

77 yaşındaki kadına kürtaj faturası

Balıkesir'de 77 yaşındaki bir kadına kürtaj yapılmış gibi sahte belge düzenlendiğinin tespit edilmesinden sonra şubat ayında yapılan "Neşter" adlı operasyonun ardı

30 Ağustos 2011 03:00

T24 - Balıkesir'de 77 yaşındaki bir kadına kürtaj yapılmış gibi sahte belge düzenlendiğinin tespit edilmesinden sonra şubat ayında yapılan "Neşter" adlı operasyonun ardından hazırlanan iddianame tamamlandı.


Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarlar üzerine geçen yılın eylül ayından itibaren kentteki 3 özel hastaneyi takibe aldı. Sahte raporlar ve belgelerin hazırlanarak devleti dolandırdıkları iddia edilen özel hastanelerin birinde, 77 yaşındaki bir kadına kürtaj yapılmış gibi gösterildiği ve buna göre belge düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumundan para alındığını belirleyen güvenlik güçleri, şubat ayında “Neşter” adlı operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı jinekolog doktor İ.E. ile sekreteri E.Ü.U. ve özel hastanenin eski müdürü M.T. tutuklandı. Yapılan soruşturmanın derinleştirilerek sürdürülmesi sonucunda, daha farklı bilgilere ulaşıldı. Doktor İ.E'nin, istenmeyen gebelikleri yasal olmayan yollarla sonlandırdığı, 4-5 aylık bebekleri ilaçla anne karnında öldürdüğü iddia edildi. Karacabey ve Susurluk'ta muayenehanesi bulunan tutuklu doktorun kürtajla aldığı bebeklerin, pizza kutularına konularak gömüldüğü ileri sürüldü.

Bazı bebekleri para karşılığı üçüncü kişilere sattığı iddia edilen doktorun, Susurluk'taki muayenesinde yapılan aramada S.S. imzalı “Çocuk hakkında hiç bir hak talep etmiyorum” yazılı bir kağıt da bulunduğu öğrenildi. Operasyonla ve soruşturma kapsamında jandarmanın elinde yaklaşık 11 bin dosya bulunduğu, bin 30 kişinin ifadesinin alındığı bildirildi. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan ve Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede söz konusu doktorun 85 yıla kadar hapsi isteniyor. Davanın ilk duruşması, 10 Ekim 2011'de Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.


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