77. Venedik Film Festivali'nin Jüri Başkanı belli oldu

Bu yıl 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 77. Venedik Film Festivali'nin jüri başkanı oyuncu Cate Blanchett olacak.

Cannes ve Berlin ile beraber dünyanın en önemli festivalleri arasında yer alan Venedik Film Festivali, bu yıl 2-12 Eylül tarihleri arasında 77. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Geçen yıl Joker'in Altın Aslan kazanmasıyla çok konuşulan Venedik Film Festivali ile ilgili hazırlıklar tüm hızıyla sürerken bu yıl jüri başkanlığını yapacak olan ismin, usta oyuncu Cate Blanchett olduğu açıklandı.

Festivalin internet sitesi'nden yapılan açıklamaya göre 77. Venedik Film Festivali'nin jüri başkanlığını The Aviator ve Blue Jasmine filmleriyle Oscar kazanan, rol aldığı yapımlarda oyunculuğuyla adından söz ettiren usta oyuncu Cate Blanchett üstlenecek.

"Venedik Film Festivali'nde Jüri Başkanı olmak benim için büyük zevk"

Daha önce Elizabeth ve I'm Not There filmleriyle festivale konuk olan, 2018'de 71. Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını da yapan Cate Blanchett, 77. Venedik Film Festivali'nin jüri başkanlığını üstlenecek olmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Her yıl Venedik Film Festivali'nin seçkisini sabırsızlıkla bekliyorum ve her yıl şaşırtıcı ve farklı oluyor. Venedik dünyadaki en atmosferik film festivallerinden biri, sinemanın bütün formlarını içeren kışkırtıcı ve ilham verici ortamıyla gerçekleştirilen bir festival. Venedik Film Festivali'nde jüri başkanı olmak benim için büyük zevk ve ayrıcalık."