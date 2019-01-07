76'ncı Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema filmleri ve televizyon dizilerinin yarıştığı Altın Küre Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen törenle 76'ncı kez sahiplerini buldu. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından dağıtılan ödüllerin en merak edileni Bohemian Rhapsody filmine gitti. Efsanevi rock grubu Queen'in kurucusu ve solisti Freddy Mercury'nin hayatının anlatıldığı yapım, Drama Dalında En İyi Film ödülüne layık görüldü. Mercury'i canlandıran başrol oyuncusu Rami Malek ise En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre'ye uzandı.

Soğuk Savaş'ın son yıllarında ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki casusluk savaşlarını konu edinen FX'in yapımı The Americans ise Drama Dalında En İyi Dizi seçildi. En iyi erkek oyuncu ödülünü ise Bodyguard dizisindeki rolüyle Richard Madden kazandı. Drama kategorisinde En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ödülü ise Killing Eve dizisindeki rolüyle Sandra Oh'a gitti. Drama Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ise The Wife filmindeki rolüyle Glenn Close seçildi. Gecede Yaşam Boyu Başarı ödülüyle onurlandırılan isim ise ünlü aktör Jeff Bridges oldu.

Favori olarak girdiği Altın Küre yarışında haya kırıklığı yaşayan yapım ise Lady Gaga'nın başrolünü oynadığı A Star is Born filmi oldu. Film yalnızca, Lady Gaga'nın bestelediği Shallow isimli eserle En İyi Film Şarkısı ödülünü kazanabildi.

Oscar ödüllerinin habercisi olarak görülen Altın Küre Ödülleri töreninde podyuma çıkan diğer isimler ve yapımlardan bazıları şöyle:

Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Film: Green Brook

Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Olivia Colman, The Favourite

Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Christian Bale, Vice

En İyi Mini Dizi ya da TV Filmi: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

En İyi Komedi Dizisi: The Marvelous Mrs. Maisel

Komedi Dalında En İyi Kadın Dizi Oyuncusu: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Komedi Dalında En İyi Erken Dizi Oyuncusu: Michael Douglas, The Kominsky Method

Sinema Dalında En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron, Roma

Yabancı Dilden En İyi Film: Roma

En İyi Animasyon: Spider-Man: Into the Spider-Verse

AFP,rtr/GY,BÖ

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