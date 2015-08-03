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Yaşam

76 yaşındaki dede, askerdeki torununu görmek için İzmir'den Ordu'ya bisikletle gitti

1100 km yol giden Nureddin Gönülal'ın seyahati, 1 ay sürdü

03 Ağustos 2015 21:12

İzmir’in Ödemiş ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Nureddin Gönülal, Ordu’da askerlik yapan torununu görmek için yaklaşık 1100 km pedal çevirdi. 3 Temmuz'da yola çıkan ve bugün torununa kovulan Gönülal'ın bir sonraki hedefi, Kurban Bayramı'ndan önce, bisikletle Mekke'ye ulaşmak.

İHA'nın haberine göre, İzmir’in Ödemiş ilçesinde ikamet eden ve küçüklüğünden bu yana bisikletini elinden düşürmeyen 76 yaşındaki Nureddin Gönülal, Ordu’nun Ünye ilçesinde askerlik yapan torunu Saadettin Sevin’i görmek için bisikleti ile 3 Temmuz’da İzmir Ödemiş’ten yola çıktı. Bu sabah saatlerinde Ünye’ye ulaşan 76 yaşındaki Nureddin Gönülal, Ünye Cezaevi'nde vatani görevini yapmakta olan torunu Saadettin Sevin’e kavuştu.

Yolu karıştırdığı için 175 kilometre fazla yol giden Nureddin Gönülal, bu yolculuğu neden yaptığını şu şekilde anlattı:

"Torunumu görmek için Ramazan ayının 16. günü yola çıktım ve o günden bugüne kadar devamlı olarak kabirleri ziyaret ederek, çeşmelerden su içerek yolları adım adım kat ederek buraya kadar geldim. Allah'ım beni torunuma kavuşturdu. Yolda inişlerden yokuşlardan geçtim, dağlardan denizlerden geldim, hiç yorgunluk çekmedim. Sanki bir yaprak gibi memleketten uçup buraya konmuş gibi oldum. Daha evvel aynı şekilde Çanakkale'ye 4 günde gittim. Acemi birliğinden izne geldi torunum yine aynı şekilde 4 gün 4 gecede geri döndüm. Daha sonra torunumun tayini buraya çıktı. Ben de buraya gelmeyi hayal ettim. Bana herkes Çanakkale yakın ama Ordu uzak, bu olmayacak iş dediler. Çıktım yola ve çok şükür bugüne kavuştum. Buraya gelirken Samsun'u geçtikten sonra 175 km fazla gitmişim. Sora sora Bağdat bulunur derler. Ben de sora sora pazartesi sabahına burayı buldum, torunuma kavuştum."

Bundan sonraki hedefinin bisikleti ile Mekke'ye gitmek olduğunu da söyleyen Gönülal, "Torunuma ‘dedemin selamı var, buradan sonra Mekke'ye gidecekmiş, Kurban Bayramı'ndan sonra dönecekmiş' dersin dedim. Buradan Bağdat, Yemen'e geçeceğim. Suriye karışık oradan geçmeyeceğim. Allah nasip ederse Kurban Bayramı'nı orada geçirmek istiyorum" dedi.

Ünye'de vatani görevini yürüten Saadettin Sevin ise dedesiyle gurur duyduğunu belirterek, "Haberi iki hafta önce ailem vermişti. Çok şaşırdım ve duygulandım. Beni çok sevindirdi. Daha önce acemi birliğim Çanakkale idi. Oraya da böyle bir ziyarette bulunmuştu. Böyle bir ecdada, böyle bir dedeye, böyle bir ataya sahip olduğum için çok mutluyum. Yolları hiçe sayarak torununu görmeye gelmiş. Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu.

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76 yaşındaki dedeizmirden orduya bisikletle gitti

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