76. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

76. Altın Küre (Golden Globe) ödülleri, Beverly Hilton Otel’de, Sandra Oh ile Andy Samberg'in sunuculuğunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Bohemian Rhapsody En İyi Film seçilirken, başrol oyuncusu Rami Malek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kucakladı. Gecenin sunucularından Sandra Oh, Killing Eve dizisindeki performansıyla drama dalında En İyi Kadın Dizi Oyuncusu seçildi.
Drama dalında En İyi Dizi The Americans olurken, En İyi Erkek Oyuncu ödülü Bodyguard dizisinden Richard Madden'e gitti. Altın Küre'nin favorileri arasında gösterilen A Star Is Born filmi tek ödül alarak gecenin hayal kırıklığı yaşayan yapımı oldu.
Lady Gaga, başrolünde yer aldığı A Star Is Born filmi için bestelediği Shallow şarkısıyla En İyi Film Şarkısı ödülünü kazandı.
Roma filmi, hem Yabancı Dilde En İyi Film hem de En İyi Yönetmen olmak üzere iki ödül aldı. Green Book filmi de müzikal ya da komedi dalında En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mahershala Ali) ödüllerinin sahibi oldu.
Usta oyuncu Michael Douglas, The Kominsky Method dizisiyle komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu seçildi.
Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından her yıl verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri, Oscar’ın habercisi olarak görülüyor.
İşte Altın Küre kazananların tam listesi:
Drama dalında en iyi film: Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar
Black Panther
BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
Sinema dalında en iyi erkek oyuncu: Rami Malek, Bohemian Rhapsody
Diğer adaylar
Bradley Cooper, A Star Is Born
Willem Defoe, At Eternity’s Gate
Lucas Hedges, Boy Erased
John David Washington, BlacKkKlansman
Sinema dalında en iyi kadın oyuncu (Dram): Glenn Close, The Wife
Diğer adaylar
Lady Gaga, A Star Is Born
Nicole Kidman, Destroyer”
Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?
Rosamund Pike, A Private War
Komedi ya da müzikal dalında en iyi film: Green Book
Diğer adaylar
Crazy Rich Asians
The Favourite
Mary Poppins Returns
Vice
Müzikal ya da komedi alanında en iyi kadın oyuncu: Olivia Colman, The Favourite
Diğer adaylar
Emily Blunt, Mary Poppins Returns
Elsie Fisher, Eighth Grade
Charlize Theron, Tully
Constance Wu, Crazy Rich Asians
En iyi mini dizi ya da TV filmi: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Diğer adaylar
The Alienist
Escape at Dannemora
Sharp Objects
A Very English Scandal
En iyi dizi (Komedi): The Marvelous Mrs. Maisel
Diğer adaylar
Barry
The Good Place
Kidding
The Kominsky Method
En iyi kadın dizi oyuncusu (Komedi): Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Diğer adaylar
Kristen Bell, The Good Place
Candice Bergen, Murphy Brown
Alison Brie, GLOW
Debra Messing, Will & Grace
Sinema dalında en iyi yönetmen: Alfonso Cuarón, Roma
Diğer adaylar
Bradley Cooper, A Star Is Born
Peter Farrelly, Green Book
Spike Lee, BlacKkKlansman
Adam McKay, Vice
Mini dizi ya da TV filmi dalında en iyi erkek oyuncu: Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Diğer adaylar
Antonio Banderas, Genius: Picasso
Daniel Brühl, The Alienist
Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose
Hugh Grant, A Very English Scandal
Yabancı dilde en iyi film: Roma
Diğer adaylar
Capernaum
Girl
Never Look Away
Shoplifters
Müzikal ya da komedi dalında en iyi erkek oyuncu: Christian Bale, Vice
Diğer adaylar
Lin Manuel Miranda, Mary Poppins Returns
Viggo Mortensen, Green Book
Robert Redford, The Old Man and The Gun
John C. Reilly, Stan and Ollie
Mini dizi ya da TV filmi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Patricia Clarkson, Sharp Objects
Diğer adaylar
Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
Penélope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Thandie Newton, Westworld
Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale
Mini dizi ya da TV filmi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Ben Whishaw, A Very English Scandal
Diğer adaylar
Alan Arkin, The Kominsky Method
Kieran Culkin, Succession
Edgar Ramírez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Henry Winkler, Barry
Mini dizi ya da TV filmi dalında en iyi kadın oyuncu: Patricia Arquette, Escape at Dannemora
Diğer adaylar
Amy Adams, Sharp Objects
Connie Britton, Dirty John
Laura Dern, The Tale
Regina King, Seven Seconds
En iyi senaryo: Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, Green Book
Diğer adaylar
Alfonso Cuarón, Roma
Deborah Davis and Tony McNamara, The Favourite
Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk
Adam McKay, Vice
Sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Mahershala Ali, Green Book
Diğer adaylar
Timothée Chalamet, Beautiful Boy
Adam Driver, BlacKkKlansman
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice
En iyi kadın dizi oyuncusu: Sandra Oh, Killing Eve
Diğer adaylar
Caitriona Balfe, Outlander
Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale
Julia Roberts, Homecoming
Keri Russell, The Americans
Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Regina King, If Beale Street Could Talk
Diğer adaylar
Amy Adams, Vice
Claire Foy, First Man
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite
En iyi film şarkısı: Shallow, A Star Is Born
Diğer adaylar
All the Stars, Black Panther
Girl in the Movies, Dumplin
Requiem for a Private War, A Private War
Revelation, Boy Erased
En iyi film müziği: Justin Hurwitz, First Man
Diğer adaylar
Marco Beltrami, A Quiet Place
Alexandre Desplat, Isle of Dogs
Ludwig Göransson, Black Panther
Marc Shaiman, Mary Poppins Returns
En iyi erkek dizi oyuncusu (Komedi): Michael Douglas, The Kominsky Method
Diğer adaylar
Sacha Baron Cohen, Who Is America
Jim Carrey, Kidding
Donald Glover, Atlanta
Bill Hader, Barry
En iyi erkek dizi oyuncusu (Drama): Richard Madden, Bodyguard
Diğer adaylar
Jason Bateman, Ozark
Stephan James, Homecoming
Billy Porter, Pose
Matthew Rhys, The Americans
En iyi dizi (Drama): The Americans
Diğer adaylar
Bodyguard
Homecoming
Killing Eve
Pose
En iyi animasyon: Spider-Man: Into the Spider-Verse
Diğer adaylar
Incredibles 2
Isle of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Yaşam boyu başarı ödülü: Jeff Bridges