76. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

76. Altın Küre (Golden Globe) ödülleri, Beverly Hilton Otel’de, Sandra Oh ile Andy Samberg'in sunuculuğunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bohemian Rhapsody En İyi Film seçilirken, başrol oyuncusu Rami Malek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kucakladı. Gecenin sunucularından Sandra Oh, Killing Eve dizisindeki performansıyla drama dalında En İyi Kadın Dizi Oyuncusu seçildi.

Drama dalında En İyi Dizi The Americans olurken, En İyi Erkek Oyuncu ödülü Bodyguard dizisinden Richard Madden'e gitti. Altın Küre'nin favorileri arasında gösterilen A Star Is Born filmi tek ödül alarak gecenin hayal kırıklığı yaşayan yapımı oldu.

Lady Gaga, başrolünde yer aldığı A Star Is Born filmi için bestelediği Shallow şarkısıyla En İyi Film Şarkısı ödülünü kazandı.

Roma filmi, hem Yabancı Dilde En İyi Film hem de En İyi Yönetmen olmak üzere iki ödül aldı. Green Book filmi de müzikal ya da komedi dalında En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mahershala Ali) ödüllerinin sahibi oldu.

Usta oyuncu Michael Douglas, The Kominsky Method dizisiyle komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu seçildi.

Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından her yıl verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri, Oscar’ın habercisi olarak görülüyor.

İşte Altın Küre kazananların tam listesi:

Drama dalında en iyi film: Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

Sinema dalında en iyi erkek oyuncu: Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Diğer adaylar

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Defoe, At Eternity’s Gate

Lucas Hedges, Boy Erased

John David Washington, BlacKkKlansman

Sinema dalında en iyi kadın oyuncu (Dram): Glenn Close, The Wife

Diğer adaylar

Lady Gaga, A Star Is Born

Nicole Kidman, Destroyer”

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike, A Private War

Komedi ya da müzikal dalında en iyi film: Green Book

Diğer adaylar

Crazy Rich Asians

The Favourite

Mary Poppins Returns

Vice

Müzikal ya da komedi alanında en iyi kadın oyuncu: Olivia Colman, The Favourite

Diğer adaylar

Emily Blunt, Mary Poppins Returns

Elsie Fisher, Eighth Grade

Charlize Theron, Tully

Constance Wu, Crazy Rich Asians

En iyi mini dizi ya da TV filmi: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Diğer adaylar

The Alienist

Escape at Dannemora

Sharp Objects

A Very English Scandal

En iyi dizi (Komedi): The Marvelous Mrs. Maisel

Diğer adaylar

Barry

The Good Place

Kidding

The Kominsky Method



En iyi kadın dizi oyuncusu (Komedi): Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Diğer adaylar

Kristen Bell, The Good Place

Candice Bergen, Murphy Brown

Alison Brie, GLOW

Debra Messing, Will & Grace

Sinema dalında en iyi yönetmen: Alfonso Cuarón, Roma

Diğer adaylar

Bradley Cooper, A Star Is Born

Peter Farrelly, Green Book

Spike Lee, BlacKkKlansman

Adam McKay, Vice

Mini dizi ya da TV filmi dalında en iyi erkek oyuncu: Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Diğer adaylar

Antonio Banderas, Genius: Picasso

Daniel Brühl, The Alienist

Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose

Hugh Grant, A Very English Scandal

Yabancı dilde en iyi film: Roma

Diğer adaylar

Capernaum

Girl

Never Look Away

Shoplifters

Müzikal ya da komedi dalında en iyi erkek oyuncu: Christian Bale, Vice

Diğer adaylar

Lin Manuel Miranda, Mary Poppins Returns

Viggo Mortensen, Green Book

Robert Redford, The Old Man and The Gun

John C. Reilly, Stan and Ollie

Mini dizi ya da TV filmi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Patricia Clarkson, Sharp Objects

Diğer adaylar

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Penélope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Thandie Newton, Westworld

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale

Mini dizi ya da TV filmi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Ben Whishaw, A Very English Scandal

Diğer adaylar

Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Edgar Ramírez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Henry Winkler, Barry

Mini dizi ya da TV filmi dalında en iyi kadın oyuncu: Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Diğer adaylar

Amy Adams, Sharp Objects

Connie Britton, Dirty John

Laura Dern, The Tale

Regina King, Seven Seconds

En iyi senaryo: Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, Green Book

Diğer adaylar

Alfonso Cuarón, Roma

Deborah Davis and Tony McNamara, The Favourite

Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk

Adam McKay, Vice

Sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Mahershala Ali, Green Book

Diğer adaylar

Timothée Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, BlacKkKlansman

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

En iyi kadın dizi oyuncusu: Sandra Oh, Killing Eve

Diğer adaylar

Caitriona Balfe, Outlander

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Julia Roberts, Homecoming

Keri Russell, The Americans

Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Regina King, If Beale Street Could Talk

Diğer adaylar

Amy Adams, Vice

Claire Foy, First Man

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

En iyi film şarkısı: Shallow, A Star Is Born

Diğer adaylar

All the Stars, Black Panther

Girl in the Movies, Dumplin

Requiem for a Private War, A Private War

Revelation, Boy Erased

En iyi film müziği: Justin Hurwitz, First Man

Diğer adaylar

Marco Beltrami, A Quiet Place

Alexandre Desplat, Isle of Dogs

Ludwig Göransson, Black Panther

Marc Shaiman, Mary Poppins Returns

En iyi erkek dizi oyuncusu (Komedi): Michael Douglas, The Kominsky Method

Diğer adaylar

Sacha Baron Cohen, Who Is America

Jim Carrey, Kidding

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

En iyi erkek dizi oyuncusu (Drama): Richard Madden, Bodyguard

Diğer adaylar

Jason Bateman, Ozark

Stephan James, Homecoming

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, The Americans

En iyi dizi (Drama): The Americans

Diğer adaylar

Bodyguard

Homecoming

Killing Eve

Pose

En iyi animasyon: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Diğer adaylar

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Yaşam boyu başarı ödülü: Jeff Bridges