750 binden fazla imza toplandı: İngiltere'de "Irkçılar futbol maçlarına alınmasın" kampanyası

İngiltere'de İtalya'yla oynanan final maçının ardından penaltı kaçıran futbolculara yönelik ırkçı hakaretlere tepki büyüyor. 750 binden fazla insan, ırkçıların futbol maçlarından ömür boyu men edilmesi için bir kampanyaya imza attı.

The Independent'ta yer alan habere göre, ırkçılara futbol yasağı kampanyası üç taraftar başlatıldı. Kampanya, İngiltere Futbol Birliği, Başbakan Boris Johnson ve Kültür Bakanı Oliver Dowden'a internet üzerinde ve dışarda ırkçı söylemlerde bulunanların futbol maçlarına katılmasının yasaklanmasını istedi.

Kampanya, 24 saat içinde büyük bir destek topladı. Kampanyayı 750 binden fazla insan imzaladı.

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