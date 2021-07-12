İngiltere takımındaki futbolculara yönelik ırkçı hakaretler tepki çekti; Başbakan Johnson "Kendilerinden utanmalılar", Prens William "mide bulandırıcı" dedi

Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün gece gerçekleşen İtalya-İngiltere maçında bazı İngiltere oyuncuları için ırkçı hakaretlerde bulunanların “kendilerinden utanması gerektiğini” söyledi. Johnson’ın yanı sıra Prens William da ırkçı sözler söyleyenlerin sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

SkyNews’da yer alan habere göre, İtalya’nın Avrupa şampiyona olduğu maçın ardından İngiltere takımındaki bazı isimlere ırkçı hakaretlerde bulunanlara tepki gösteren Britanya Başbakanı Boris Johnson, Twitter’dan “İngiltere takımı kahramanlar gibi alkışlanmayı hak ediyor. Sosyal medyada ırkçı saldırıları değil” yazdı.

Johnson, ırkçı hakarette bulunanların kendilerinden utanmaları gerektiğini söyledi.

İşçi Partisi Lideri Keir Starmer da “Ofansif mesajlar yazanlar bir utanç ve bizi temsil etmiyorlar” dedi.

Polis de sosyal medyada penaltıların kaçırılmasından sonra sosyal medyada Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho hakkında yazılan ırkçı mesajların araştırıldığını söyledi.

Prens William ise ırkçı saldırıların “mide bulandırıcı” olduğunu söyleyerek bu mesajları yazanların sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.