75 yıllık fıçı ustasının hayatı belgesel oldu

İznik’te unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları ''Yaşayan İznik Hazineleri'' projesi kapsamında belgesel oldu.

İznik Belediyesi ilçe genelinde yaşayan hazineleri gelecek kuşaklara aktarabilmek, her birinin hatıralarını yaşatabilmek amacıyla ''Yaşayan İznik Hazineleri'' projesi kapsamında belgesel çalışmalarını hayata geçiriyor. Tüm kurgu, senaryo, montaj ve çekimleri İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler birimi tarafından hazırlanan belgeselin ilk bölümünde 75 yıllık fıçı ustası İsmail Alkış yer aldı.

İznikli Fıçı Ustası Alkış'a geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı unvanı da verildi. İkinci belgesel ise İznik'e bağlı İnikli Mahallesi'nde ikamet eden 20 yıldır bastonculuk ile uğraşan Şükrü Kaya ile çekildi.

Kısa film konseptinde hazırlanan belgeseller, İznik Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.