75 yaşındaki Kıymet Teyze direndi ve kazandı

Edirne'de yaşayan 75 yaşındaki Kıymet Peker evinin yanındaki yeşil alana bir sabah gelen dozerlerin karşısına çıkarak verdiği çevre mücadelesiyle tanınmıştı. Bir sandalyede dozerin karşına oturan Peker sayesinde çalışmalar durdurulmuş ve proje yargıya taşınmıştı.

Edirne İdare Mahkemesi, "Çocuk parkının yıkılması kamu yararına uygun değildir" diyerek, belediyenin kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.



Al Jazeera'den Murat Eğilmez'in haberine göre, Kıymet Peker aylardır bu sevindirici haber beklediğini belirterek duygularını şöyle anlattı: “İçimde kazanacağımıza dair bir his vardı ama çok korkulu geceler de geçirmedim değil. Bir bakın şuraya ne kadar ferah. Bu balkonda oturup duamı okuyorum, gökyüzümü, yıldızımı, güneşimi görüyorum ben buradan. Oynayıp koşturan çocukların cıvıltısını duyuyorum.Talebeler, parası olmayan sevgililer gelip bu parkta soluklanıyor.



Yaşlılar gelip oturuyor, çocuklarını salıyorlar, bir keyifliler ki görseniz. Tüm bunları seyrediyorum ben. Şimdi burası kapansaydı, maazallah 7 kat inşaat yapacaklar diyorlardı, 2 kat da kaçak çıkacakmış, hayatım kararırdı benim. 40 Yasin okudum, hatta fazlasını okudum, dua üstündeyiz çok şükür dualarımız kabul oldu. Peşinden de parkta piknik tertip ettik. Konu komşu imece usulü ne varsa getirdi, çocuklar cıvıldadı gene.”

'Çevrecilerin kontrolünden geçmeden bina yapılmasın'

Belediye başkanının kendisine söz verdiğini, bu kararın ardından parkı eskisinden daha da güzel yapacağına inandığını belirten Kıymet Peker şunları dile getirdi : “Ben güzele aşığım. Etrafımızdaki herşey güzel olsun isterim. Başkan evladıma da söyledim, burayı model bir park yapsın istiyorum, tabii belediyenin imkanlarını bilmem ama sembol olsun burası. Yeşilin, güzelliğin sembolü. Artık çevrecilerin kontrolünden geçmeden bina yapılmasın. Planlasın çevreciler ne diye oturuyorlar masa başında. Buraya ismimi vermesinler benim, sahibinin ismini versinler. İçinde çocukların olduğu güzel bir park olsun da ismin önemi yok.”

Edirne Belediye Başkanı: Kaybettiğimize sevindim

Seçildiğinin ertesi günü 31 Mart’ta bu olayın meydana geldiğini belirten Edirne Belediye Başkan Recep Gürkan, Kıymet Teyze ile birlikte duruma el koyduklarını anlattı:

“Derhal kazıyı durdurduk. O tarihten sonra fiili olarak kazı falan yaptırmadık. Parkı o şekilde muhafaza ettik. Yani belediyeye karşı açılmış bir davaydı ama, daha önce bilirkişi raporu da bizim istediğimiz gibi çıkmıştı. Ben de bu anlamda belediyenin almış olduğu kararın yanlış olduğunu söylemiştim. Tabi orasını park haline getireceğiz ve çocuklar özgürce yeşil alanlarda oynamayaı devam edecekler. Eskisinden daha da güzel yapacağız.”



Davayı belediye olarak kaybetmeyi istediği bir dava olarak gördüklerini ifade eden Gürkan, nitekim kaybettiklerini ve bunun çok da iyi olduğunu söyledi:

“Şu anda mal sahibi olarak mevcut olan kişinin dava açacağını zannetmiyorum. Çünkü ben orada davada açsa dahi bir yapılaşmaya izin vermeyeceğimi belirtmiştim bu kararımının da arkasındayım."

' Kıymet Teyze Parkı olsun istiyoruz'

Gürkan, Kıymet Peker’in parka adının verilmesini istemediğini ancak onu ikna edeceklerini de sözlerine ekledi.

“Kıymet teyze zarif bir kadın, ‘Benim adımı verme mal sahiplerinin eşinin adın ver’ diyor, ama ben mal sahiplerinin de bu konuda ikna edeceğimizi inanıyorum o şekilde yaparsak daha doğru olacak. Çünkü buruda isim vermeden çok bir örnek olmasını istiyorum ben. O yüzden Kıymet teyzedeki ısrarımı. Yarın öbür gün yeşil alanları imara açma, ranta çevirme niyetine olan herkese de ders olsun istiyorum.”