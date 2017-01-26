75 STK'dan her yıl kaybolan binlerce çocuk için "Yardım hattı açılsın" kampanyası

75 sivil toplum kuruluşu, Türkiye’de giderek kaygı verici rakamlara ulaşan kayıp çocuklar ile cinsel istismar ve şiddet mağduru çocuklar için hayata geçirmeye çalıştıkları 'yardım hattı' kampanyasını imzaya açtı.

Uluslararası Çocuk Merkezi, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan çocuklara özel yardım hattı kurulmasına ilişkin düzenlemeye dikkat çekiyor. Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı'nda bulunan STK'ların raporuna göre, Türkiye'de yılda 20 bin civarında çocuk kayboluyor, cinsel istismar ve şiddette yükseler rakamlar var.

Uluslararası Çocuk Merkezi, 'Kayıp çocuk yardım ve destek hattı'nın, yalnızca bir çocuğun kaybolduğu durumda değil, çocuğun yaşadığı şiddetten kaçmak istemesi, cinsel istismara uğruyor olması, zorla evlendiriliyor olması gibi durumlarda kendilerini korumaya alabilmeleri adına arayacakları bir hat olacağına dikkat çekiyor.

Türkiye’de yılda 20 bin civarında çocuk kayboluyor

Türkiye’de yılda 20.000 civarı çocuk kayboluyor binlercesinin de risk altında olduğuna dikkat çekiliyor. Çocuklar için düşünülmüş bir yardım hattı bulunmuyor.

Uluslararası Çocuk Merkezi’nden T24’e konuyla ilgili açıklama şöyle:

"Son zamanlarda basında birçok istismar ve şiddet vakalarının görülmesi/görünürlüğünün artması, bu çocuklara yönelik bir yardım ve destek hattının önemini ortaya koymaktadır.

"Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağın’da bulunan ve 75 sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen Kayıp Çocuk Yardım ve Destek Hattı sadece kaybolan çocuklar için değil, cinsel istismar da dahil olmak üzere en gizlenebilir şiddete uğramış/uğrayan çocuklar ve bu nedenle yaşadıkları yerden, evden, kurumdan kaçan ve kaçmayı düşünen çocuklar için de bir yardım mekanizması oluşturmayı amaçlamaktadır. Son zamanlarda yaşanan cinsel istismar vakalarının artması da bu hattın gerekliliğini ortaya koymaktadır.

"Zorla evlendirilen çocuklar için de"

"Kayıp çocuk yardım ve destek hattı, yalnızca bir çocuğun kaybolduğu durumda değil, çocuğun içinde bulunmuş olduğu şiddetten kaçmak istemesi, cinsel istismara uğruyor olması, zorla evlendiriliyor olması, refakatsiz mülteci olması, yasadışı faaliyetlerde kullanılmak üzere kaçırılan çocuklar veya ebeveynlerinden biri tarafından kaçırılan çocuklar için kendilerini korumaya alabilmeleri adına arayacakları bir hat olmayı planlamaktadır.

"Bu hattın önemli bir özelliği ise uzmanlar tarafından işletilmesi, mülteciler ve göçmen çocuklar ve aileleri için yabancı dil bilen uzmanların bulunması ve bir vakayı başından sonuna izlemesi olacaktır. Çünkü esas olan vakanın sadece gerekli kurumlara ihbar edilmesi değil başından sonuna kadar takibinin yapılmasıdır. Bu sayede hatta çocukların da ulaşabilmesi ve sorunlarına çözüm bulabilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda başlatılan ve change.org’da devem eden imza kampanyamız devam etmektedir. Sadece çocuklara yönelik olarak çalışacak bu hat, onların zarar görmelerini büyük ölçüde azaltmış olacaktır."

İmza kampanyası da şöyle:

Bir imza da sen ver; bir telefonla kayıp çocuklara son!

"Ülkemizde her sene 20.000 civarı çocuk kayboluyor ve daha binlercesi kaybolma riski altında. Ülkemizde hala çocuklar için düşünülmüş bir yardım hattı bulunmamakta. Kayıp Çocuk Yardım ve Destek Telefon Hattının Açılmasına EVET De. Çocuklar için ilk yardım hattı açılmasına katkı ver!

"Ülkemizde çocuklar her yerde ve çok çeşitli nedenlerle kaybolmakta; evden/bakımevinden kaçan çocuklar, yasadışı faaliyetlerde kullanılmak üzere kaçırılan çocuklar, ebeveynlerden biri tarafından kaçırılan çocuklar, zihinsel engelli olması ve/veya farklı nedenlerle kaybolan çocuklar, refakatsiz ve ayrılmış mülteci, sığınmacı çocuklar gibi...

"'Kayıp Çocuk Yardım ve Destek Hattı' tüm dünyada ve AB ülkelerinde de var

"Bu hat ilgili birimlerle eş güdümlü çalışıyor. Mağdur çocuk veya mağdur yakınları ücretsiz hattı arayıp hem ihbarda bulunabiliyor hem de telefonun ucundaki uzmanlardan her türlü desteği alabiliyor.

Kaybolmalarda ilk saatler çok önemli!

"Araştırmalar, kayıp çocukların bulunması açısından ilk saatlerin hayati önem taşıdığını göstermekte. Buna karşın çocukların bulunmasu sadece bir asayiş konusu oladığı için ilgili kolluk güçleriyle, sosyal hizmetler, eğitim ve sağlık desteği verecek olan kurumlar ortak çalışma yürütecek, uzman çalışanlarca ebeveynlere ve çocuklara destek verecek bir telefon hattın ivedilikle ülkemizde kurulması gerekli.

"Kayıp çocuklar, istismar ve tacize uğrama, yasadışı örgütlerle karşılaşma ve kullanılma açısından yüksek risk altında! Bu çocuklar büyük travma yaşayabilir ya da hayatlarını temelden etkileyecek mağduriyetler yaşayabilirler.

"Çok geç olmadan 'Kayıp Çocuk Yardım ve Destek Hattı'nın aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında bir protokolle ortak açılmasını talep ediyoruz!

"Çok geç olmadan çocukları kurtarmak için sen de imzanı ver!"