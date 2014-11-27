7.5 saat süren YAŞ'ta harbe hazırlık durumu değerlendirildi

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında 7.5 saat süren Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısı sona erdi. Şûra'nın kış dönemi olağan toplantısı, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yapıldı. Toplantının sona ermesinin ardından Davutoğlu, yaklaşık 7 saat kaldığı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndan ayrıldı.

Genelkurmay Başkanlığından; Yüksek Askerî Şûra toplantısında, TSK'nın ana program ve hedeflerinin, TSK'nın harbe hazırlık durumunun, teröristle mücadelede kolluk kuvvetlerinin desteklenmesi durum değerlendirmesinin, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın yeteneklerinin geliştirilmesinin, personel, eğitim ve lojistik konularının görüşüldüğü bildirildi.



Başbakan Davutoğlu'nun ilk defa başkanlık ettiği toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Orgeneral Kamil Başoğlu, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Donanma Komutanı Koramiral Veysel Kösele katıldı.