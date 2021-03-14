74 yaşındaki oyuncu Susan Sarandon: Yalnızca Covid-19 aşısı yaptırmış biriyle çıkarım

ABD'li oyuncu Susan Sarandon, biriyle çıkmak için ilk şartının "Covid-19 aşısı yaptırması" olduğunu söyledi.

Divorced not Dead isimli bir podcast programına konuk olan Thelma and Louise yıldızı, 74 yaşındaki Susan Sarandon, biriyle çıkmak için kriterlerini anlattı. Sarandon "Sadece Covid-19'a karşı aşı yaptıran biriyle birlikte olurum. Kadın ya da erkek olması, yaşı, teninin rengi benim için önemli değil" dedi.

"Bunlar sadece detay" diye devam eden Sarandon "Macera dolu biriyle ilgilenirim" dedi. Biriyle birlikte olma fikrine açık olduğunu belirten Sarandon "Bu saatten sonra ilaç dolabımı paylaşacak birinin ilginç olması gerekir" diye ekledi.