74 yaşındaki kayınvalide, böbreğiyle damadına hayat verdi

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- KASTAMONU\'da böbrek yetmezliği çeken Cevdet Çubukcuoğlu (60), kayınvalidesi İsmet Şahin’in (74) verdiği böbrekle hayata tutundu. Kastamonu’da yaşayan ve küçük yaştan itibaren kronik böbrek yetmezliği tedavisi gören Cevdet Çubukcuoğlu’nun son 3 yılda sağlık durumu ağırlaştı. Böbrek nakli yapılması gereken Çubukcuoğlu’na yapılan testler sonucu, kayınvalidesi İsmet Şahin’in böbreğinin damadına uyum sağladığı tespit edildi. Bunun üzerine böbreğini damadına vermeyi kabul eden İsmet Şahin, Ankara Medicana Hastanesi’nde ameliyata alındı. Opr. Dr. Ulaş Sözener ve ekibinin yaptığı başarılı operasyonla böbrek nakli gerçekleştirildi.

‘KAYINVALİDEM, BEN YEMEK YİYEMEYİNCE ÜZÜLÜYORDU’

Hastalılığının 3.5 yıldır hızlı bir şekilde ilerleme gösterdiğini belirten Cevdet Çubukcuoğlu, “Rahatsızlığım uzun zamandır vardı ama son 3.5 senedir hızlı bir ilerleme gösterdi. Diyaliz safhasına gelmek üzereyken, kayınvalidem kendi gönlü ve arzusuyla kabul etti. Teşekkür ediyorum. Kayınvalidem ve eşim kendileri yemek yedikleri halde ben yiyemeyince üzülüyorlardı. Doktorlar çok güven verdi bize. Önce çok tereddütlerim vardı ancak doktor ve hastane personelini tanıyınca ameliyata karar verdik. Doktorlardan ve hastaneden çok memnunuz” dedi.

Damadına böbreğiyle hayat veren kayınvalide İsmet Şahin ise şöyle konuştu:

“Bizim yediğimiz yemekleri damadım yiyemeyince çok üzülüyordum. Sağılığına kavuşması için benim böbreğimin uygun olup olmadığını öğrenmek amacıyla değerlerimi ölçtürdüm. Kendi annesininki olmamış. Kastamonu Hastanesi’nde benim değerlerimi ölçmeye gittik. Benim böbreğimin uygun olduğunu söyledi doktor. ’Bağışlayabilirsin’ dediler, bende ‘tamam’ dedim. Kastamonu’dan geldik. Hem damadımı hem kızımı ikisini de seviyorum.”

‘HERKES BAĞIŞ YAPSIN’

Eşinin yıllardır hasta olduğunu söyleyen Pakize Çubukcuoğlu da, “Grip zannettik, yıllarca idare ettik. Eşim de dikkat etti. Bizde özen gösterdik. Önünü alamadık. \'Tek çareniz diyaliz\' ya da \'nakil\' dediler. Ben böbreğimi vermek istedim, ‘olmuyor’ dediler. Çapraz nakil yapmak istedik, ancak kan grubum 0 Rh olduğu için olmadı. Kendi annesininki uymadı. Annem ‘beni götürün’ dedi. Anneminki uygun oldu. Ben şaşırdım. Olacağına hiç ihtimal vermiyordum çünkü akraba değiliz. Herkes bağış yapsın, korkulacak hiçbir şey yok. Hepimiz duyarlı olalım. İnsanları bu sıkıntılardan kurtarabilirsek, her türlü faydası var” diye konuştu.

‘HER ORGAN BİZİM İÇİN DEĞERLİ’

Böbrek naklini gerçekleştiren Opr. Dr. Ulaş Sözener hastanın diyaliz aşamasını geçtiğini ifade ederek, “Ülkemizde kadavra fazlalılığı olmadığı için, aileden bir gönüllüye başvurmamız gerekti. Yaş bizim için bir kriter değil. Kişi sağlıklıysa nakil sonrası hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebiliyor. Biz değerlendiriyoruz ve canlıdan böbrek nakli yapabiliyoruz. Bu durumda öyleydi. 74 yaşında kayınvalidesi. Tetkiklerini yaptık. İyi de bir böbreği vardı, sağlığı da çok yerindeydi, iyi de çalışıyordu. Problemsiz şekilde de yaptık. Kendileri de şu an serviste damadıyla birlikte kol kola geziyorlar. Önemli olan kişinin sağlıklı olması, kendine dikkat etmesi. Öyle olunca organların yaşı yok. Bizim zaten öyle bir lüksümüz yok. Her organ bizim için değerli. Keşke insanlar organlarını bağışlasalar da, biz canlıdan yapmak zorunda kalmasak ama elimizdeki koşullarla böyle yapıyoruz” dedi.

‘MAALESEF ORGAN NAKLİ, NAKİLLERİN YÜZDE 20’SİNİ KARŞILAYABİLİYOR’

Organ Nakli Koordinatörü Hemşire Necla Özşeker de organ bağışının önemine değinerek şunları söyledi:

“Bizim istediğimiz aslında canlı vericili böbrek nakli, organ nakli değil. Asıl istediğimiz kadavradan nakil. Bir canlı vericinin, sağlıklı bir insanın böbreğini almaktansa, aslında toprak olacak organların hastalara nakil edilmesi. Çünkü bir beyin ölümü gerçekleşmiş hastanın yaklaşık en az 5-6 kişiyi hayata döndürme şansı olabiliyor. Tamamen sağlıklı bir bireyi de ameliyat etmemiş oluyoruz. Maalesef Türkiye’de organ nakli istediğimiz oranda değil. Yaklaşık yapılan nakillerin yüzde 20’sini karşılayabiliyor. Geri kalan yapılan nakiller maalesef yüzde 80 oranında canlı vericilerden yapılıyor. Ama başarılı bir şekilde yapılıyor. Tüm sağlık testleri yapıldıktan sonra karar veriliyor vericilere.\"

FOTOĞRAFLI