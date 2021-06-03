74. Cannes Film Festivali’nde Onursal Altın Palmiye Ödülü Jodie Foster'a verilecek

74. Cannes Film Festivali'nde, Onursal Altın Palmiye Ödülü'nun Jodie Foster'a verileceği açıklandı.

Son olarak "The Mauritanian"da yer alan Oscar ödüllü oyuncu Jodie Foster, pandemi koşulları altında gerçekleşecek olan 74. Cannes Film Festivali’nde Onursal Altın Palmiye Ödülü'ne değer görüldü. Foster, ödülünü 6-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin ilk gününde teslim alacak.

Foster, bugüne kadar Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo, Manoel de Oliveira, Jean-Pierre Léaud, Agnès Varda, Alain Delon gibi sanatçıların onur konuğu olduğu listeye adını yazdırdı.

Cannes Film Festivali'nin başkanı Pierre Lescure "Jodie Foster, Croisette'de festivalin dönüşünü kutlamak üzere bize harika bir hediye sundu. Aurasının eşi benzeri yok. Modernliği, özgürlüğün bağımsız parlaklığını ve özgürlük ihtiyacını kucaklıyor" dedi.

Onursal Altın Palmiye alacak olan Foster ise "Cannes çok şeyimi borçlu olduğum bir festival, hayatımı bütünüyle değiştirdi. Croisette'e ilk adım attığım zaman benim adıma belirleyici bir andı. Burada bir filmimi görücüye çıkarmak her zaman benim bir rüyam olmuştur. Cannes auteur sinemacıların yaptığı ve sanatçıları onurlandıran bir festivaldir. Minnettarım" dedi.

74. Cannes Film Festivali, 6 Haziran tarihinde başlayacak ve 17 Haziran'da sona erecek.