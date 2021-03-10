74. BAFTA Ödülleri adayları açıklandı

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından dağıtılan BAFTA Ödülleri‘nin bu yılki adayları açıklandı. Pandemi nedeniyle alışık olduğumuzdan daha geç bir tarihte sahiplerini bulacak olan 74. BAFTA Ödülleri’nde en çok adaylık alan filmler, yedişer adaylıkla Nomadland ve Rocks oldu. Rocks, yedi adaylık almasına karşın En İyi Film adayları arasında kendisine yer bulamadı. Ancak En İyi İngiliz Filmi kategorisinde adaylık almayı başardı. Bu yapımları 6’şar adaylıkla The Father, Promising Young Woman ve Minari izledi.
filmloverss'ın haberine göre; bu yıl Oscar yarışında adı pek anılmayan pek çok bağımsız yapım adaylar arasında kendisine yer bulurken, Oscar yarışında adında söz ettiren bazı filmlerin ve isimlerin adaylar arasında yer almaması dikkat çekti.
Oyunculuk kategorilerinde ise şu ana kadar açıklanan diğer ödüllerden farklı olarak Rocks, His House, Clemency, The Forty-Year-Old Version ve The White Tiger yapımlarındaki performanslara da yer verilmesi dikkat çekerken, En İyi Yönetmen kategorisinde Another Round filmiyle Thomas Vinterberg‘ün adaylık alması hoş bir sürpriz olarak dikkat çekti.
Böylece bugüne dek genellikle Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yer verilen film, yeni bir kategoriye daha adım attı.
74. BAFTA Ödülleri, 11 Nisan’da sahiplerini bulacak.
74. BAFTA Ödülleri Adayları
En İyi Film
The Father
The Mauritanian
Nomadland
Promising Young Woman
The Trial of the Chicago 7
En İyi İngiliz Filmi
Calm With Horses
The Dig
The Father
His House
Limbo
The Mauritanian
Mogul Mowgli
Promising Young Woman
Rocks
Saint Maud
Yabancı Dilde En İyi Film
Another Round
Dear Comrades!
Les Misérables
Minari
Quo Vadis, Aida?
En İyi Belgesel
Collective
David Attenborough: A Life On Our Planet
The Dissident
My Octopus Teacher
The Social Dilemma
En İyi Animasyon Film
Onward
Soul
Wolfwalkers
En İyi Yönetmen
Thomas Vinterberg – Another Round
Shannon Murphy – Babyteeth
Lee Isaac Chung – Minari
Chloé Zhao – Nomadland
Jasmila Žbanić – Quo Vadis, Aida?
Sarah Gavron – Rocks
En İyi Özgün Senaryo
Another Round – Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg
Mank – Jack Fincher
Promising Young Woman – Emerald Fennell
Rocks – Theresa Ikoko, Claire Wilson
The Trial of the Chicago 7 – Aaron Sorkin
En İyi Uyarlama Senaryo
The Dig – Moira Buffini
The Father – Christopher Hampton, Florian Zeller
The Mauritanian – Rory Haines, Sohrab Noshirvani, M.B. Traven
Nomadland – Chloé Zhao
The White Tiger – Ramin Bahrani
En İyi Kadın Oyuncu
Bukky Bakray – Rocks
Radha Blank – The Forty-Year-Old Version
Vanessa Kirby – Pieces of a Woman
Frances Mcdormand – Nomadland
Wunmi Mosaku – His House
Alfre Woodard – Clemency
En İyi Erkek Oyuncu
Riz Ahmed – Sound Of Metal
Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom
Adarsh Gourav – The White Tiger
Anthony Hopkins – The Father
Mads Mikkelsen – Another Round
Tahar Rahim – The Mauritanian
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Niamh Algar – Calm With Horses
Kosar Ali – Rocks
Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm
Dominique Fishback – Judas and the Black Messiah
Ashley Madekwe – County Lines
Yuh-Jung Youn – Minari
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah
Barry Keoghan – Calm With Horses
Alan Kim – Minari
Leslie Odom Jr. – One Night In Miami…
Clarke Peters – Da 5 Bloods
Paul Raci – Sound of Metal
En İyi Müzik
Mank
Minari
News of the World
Promising Young Woman
Soul
En İyi Görüntü Yönetimi
Judas and the Black Messiah
Mank
The Mauritanian
News of the World
Nomadland
En İyi Çıkış Yapan İngiliz Senarist, Yönetmen ya da Yapımcı
His House – Remi Weekes (Senarist, Yönetmen)
Limbo – Ben Sharrock (Senarist, Yönetmen), Irune Gurtubai (Yapımcı)
Moffie – Jack Sidey (Senarist/Yapımcı)
Rocks – Theresa Ikoko, Claire Wilson (Senarist)
Saint Maud, Rose Glass (Senarist/Yönetmen), Oliver Kassman (Yapımcı)
En İyi Kurgu
The Father
Nomadland
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
En İyi Yapım Tasarımı
The Dig
The Father
Mank
News of the World
Rebecca
En İyi Kostüm Tasarımı
Ammonite
The Dig
Emma.
Ma Rainey’s Black Bottom
Mank
En İyi Saç ve Makyaj
The Dig
Hillbilly Elegy
Ma Rainey’s Black Bottom
Mank
Pinocchio
En İyi Ses
Greyhound
News of the World
Nomadland
Soul
Sound of Metal
En İyi Görsel Efekt
Greyhound
The Midnight Sky
Mulan
The One and Only Ivan
Tenet
En İyi İngiliz Kısa Animasyon
The Fire Next Time
The Owl and the Pussycat
The Song of a Lost Boy.