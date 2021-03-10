74. BAFTA Ödülleri adayları açıklandı

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından dağıtılan BAFTA Ödülleri‘nin bu yılki adayları açıklandı. Pandemi nedeniyle alışık olduğumuzdan daha geç bir tarihte sahiplerini bulacak olan 74. BAFTA Ödülleri’nde en çok adaylık alan filmler, yedişer adaylıkla Nomadland ve Rocks oldu. Rocks, yedi adaylık almasına karşın En İyi Film adayları arasında kendisine yer bulamadı. Ancak En İyi İngiliz Filmi kategorisinde adaylık almayı başardı. Bu yapımları 6’şar adaylıkla The Father, Promising Young Woman ve Minari izledi.

filmloverss'ın haberine göre; bu yıl Oscar yarışında adı pek anılmayan pek çok bağımsız yapım adaylar arasında kendisine yer bulurken, Oscar yarışında adında söz ettiren bazı filmlerin ve isimlerin adaylar arasında yer almaması dikkat çekti.



Oyunculuk kategorilerinde ise şu ana kadar açıklanan diğer ödüllerden farklı olarak Rocks, His House, Clemency, The Forty-Year-Old Version ve The White Tiger yapımlarındaki performanslara da yer verilmesi dikkat çekerken, En İyi Yönetmen kategorisinde Another Round filmiyle Thomas Vinterberg‘ün adaylık alması hoş bir sürpriz olarak dikkat çekti.



Böylece bugüne dek genellikle Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde yer verilen film, yeni bir kategoriye daha adım attı.

74. BAFTA Ödülleri, 11 Nisan’da sahiplerini bulacak.

74. BAFTA Ödülleri Adayları

En İyi Film



The Father

The Mauritanian

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

En İyi İngiliz Filmi



Calm With Horses

The Dig

The Father

His House

Limbo

The Mauritanian

Mogul Mowgli

Promising Young Woman

Rocks

Saint Maud

Yabancı Dilde En İyi Film



Another Round

Dear Comrades!

Les Misérables

Minari

Quo Vadis, Aida?

En İyi Belgesel



Collective

David Attenborough: A Life On Our Planet

The Dissident

My Octopus Teacher

The Social Dilemma

En İyi Animasyon Film



Onward

Soul

Wolfwalkers

En İyi Yönetmen



Thomas Vinterberg – Another Round

Shannon Murphy – Babyteeth

Lee Isaac Chung – Minari

Chloé Zhao – Nomadland

Jasmila Žbanić – Quo Vadis, Aida?

Sarah Gavron – Rocks

En İyi Özgün Senaryo



Another Round – Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg

Mank – Jack Fincher

Promising Young Woman – Emerald Fennell

Rocks – Theresa Ikoko, Claire Wilson

The Trial of the Chicago 7 – Aaron Sorkin

En İyi Uyarlama Senaryo



The Dig – Moira Buffini

The Father – Christopher Hampton, Florian Zeller

The Mauritanian – Rory Haines, Sohrab Noshirvani, M.B. Traven

Nomadland – Chloé Zhao

The White Tiger – Ramin Bahrani

En İyi Kadın Oyuncu



Bukky Bakray – Rocks

Radha Blank – The Forty-Year-Old Version

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances Mcdormand – Nomadland

Wunmi Mosaku – His House

Alfre Woodard – Clemency

En İyi Erkek Oyuncu



Riz Ahmed – Sound Of Metal

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Adarsh Gourav – The White Tiger

Anthony Hopkins – The Father

Mads Mikkelsen – Another Round

Tahar Rahim – The Mauritanian

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu



Niamh Algar – Calm With Horses

Kosar Ali – Rocks

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm

Dominique Fishback – Judas and the Black Messiah

Ashley Madekwe – County Lines

Yuh-Jung Youn – Minari

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu



Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Barry Keoghan – Calm With Horses

Alan Kim – Minari

Leslie Odom Jr. – One Night In Miami…

Clarke Peters – Da 5 Bloods

Paul Raci – Sound of Metal

En İyi Müzik



Mank

Minari

News of the World

Promising Young Woman

Soul

En İyi Görüntü Yönetimi



Judas and the Black Messiah

Mank

The Mauritanian

News of the World

Nomadland

En İyi Çıkış Yapan İngiliz Senarist, Yönetmen ya da Yapımcı



His House – Remi Weekes (Senarist, Yönetmen)

Limbo – Ben Sharrock (Senarist, Yönetmen), Irune Gurtubai (Yapımcı)

Moffie – Jack Sidey (Senarist/Yapımcı)

Rocks – Theresa Ikoko, Claire Wilson (Senarist)

Saint Maud, Rose Glass (Senarist/Yönetmen), Oliver Kassman (Yapımcı)

En İyi Kurgu



The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

En İyi Yapım Tasarımı



The Dig

The Father

Mank

News of the World

Rebecca

En İyi Kostüm Tasarımı



Ammonite

The Dig

Emma.

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

En İyi Saç ve Makyaj



The Dig

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

En İyi Ses



Greyhound

News of the World

Nomadland

Soul

Sound of Metal

En İyi Görsel Efekt



Greyhound

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

En İyi İngiliz Kısa Animasyon



The Fire Next Time

The Owl and the Pussycat

The Song of a Lost Boy.