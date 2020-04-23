73 yaşındaki Marianne Faithfull, Koronavirüs'ü atlattı

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan 73 yaşındaki İngiliz şarkıcı Marianne Faithfull, 22 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan İngiliz şarkıcı Marianne Faithfull, 22 günlük tedavinin ardından taburcu oldu. 73 yaşındaki Faithfull, hayatını kurtardıkları için hastane personellerine teşekkür etti.

Faithfull’un twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “22 gün süren Covid-19 semptomlarının ardından, Marianne’nin bugün hastaneden taburcu edildiğini söylediğimiz için çok mutluyuz” denildi. Faithfull, iyileşme sürecine Londra’da devam edecek.