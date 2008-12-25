73 okul artık beyaz bayraklı

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü ortak projeyle başkentte, temizlik ve hijyen bakımından belirli kriterlere sahip olan 73 okul "beyaz bayrak" ile ödüllendirildi.



Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, Özel Arı Okulları'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, projeyle okulların temizliğe, güzelleşmeye önem vermelerinin sağlandığını söyledi. Aydoğan, 2006 yılından bu yana okulların temizlik konusunda birbirleriyle yarıştıklarını belirterek, alınan beyaz bayrağın iki yıl geçerli olduğunu kaydetti. Avrupa Birliği projelerine çok önem verdiğini ifade eden Aydoğan, bu projeyle Türkiye genelinde 2 bin 520 okulun "beyaz bayrak" aldığını belirtti. Aydoğan, son 5 yılda eğitimle ilgili çok önemli çalışmalar yapıldığını,

ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.



Ankara Vali Yardımcısı Mehmet Kurdoğlu da konuşmasında, Türk milli eğitiminin yıllardır çevre bilincinin artması yönünde çaba sarf ettiğine işaret ederek, "Beyaz bayrak verilirken okul ve çevre temizliğinin yanı sıra çocuklarımızın iyi bir çevrede yetişmesi de amaçlanmaktadır" dedi.

Çevre kirliliğinin yanında kültür kirlenmesine karşı da mücadele edilmesi gerektiğini belirten Kurdoğlu, bunun, üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu söyledi.



Özel Arı Okulları sahibi Sıtkı Alp ise yaptığı konuşmada, Özel Yüce Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Kalınyazgan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ailesine başsağlığı diledi. Konuşmaların ardından, "beyaz bayrak" almaya hak kazanan Ankara'daki

okulların yöneticilerine sertifikaları ve bayrakları verildi.

