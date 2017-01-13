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Yaşam

72 yaşındaki adam 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulunmaktan tutuklandı

E.Y., ifadesinde “Dudağından öptüm, başka bir şey yapmadım. Kötü bir niyetim yoktu" dedi

13 Ocak 2017 21:14

Adana'da 72 yaşındaki E.Y., 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

DHA’da yer alan habere göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde oturan E.Y., ekmek almak için evden çıktı. Bahçelievler Caddesi üzerindeki markete giden E.Y., markete giren 10 yaşındaki kız çocuğuna rafların arasında cinsel istismarda bulundu, market sahibi yakaladı. İhbar üzerine gözaltına alınan E.Y.,  “Dudağından öptüm, başka bir şey yapmadım. Kötü bir niyetim yoktu" diye ifade verdi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

 

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