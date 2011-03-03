72. KOĞUŞUN ANKARA GALASI YAPILDI ANKARA (A.A)

-"72. KOĞUŞ"UN ANKARA GALASI YAPILDI ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Murat Saraçoğlu'nun yönettiği ''72. Koğuş'' filminin Ankara galası yapıldı. Başrollerini Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Kerem Alışık ve Songül Öden'in paylaştığı filmin galası, Cinebonus Gordion'da kokteylin ardından gerçekleştirildi. Galaya, oyuncular Yavuz Bingöl, Kerem Alışık, ve Songül Öden'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, bazı CHP milletvekilleri ile BDP Muş milletvekili Sırrı Sakık da katıldı. Orhan Kemal'in başyapıtlarından biri olan ''72. Koğuş''tan beyazperdeye aktarılan filmde, 1940'lı yıllarda 2. Dünya Savaşı'nın etkisinde kalan Türkiye'nin kıtlık yılları, bir cezaevi koğuşu mekan alınarak anlatılıyor.