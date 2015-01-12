72. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

"Oscar provası" olarak değerlendirilen "Golden Globe" (Altın Küre) ödülleri Beverly Hills'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl 72'ncisi düzenlenen, sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Altın Küre ödül töreninde, en iyi drama film ödülünü "Boyhood" (Çocukluk) filmi kazandı. Film en iyi yönetmen ve en iyi yardımcı kadın oyuncu ödüllerini de aldı.

En iyi müzikal ve komedi filmi ödülü de "The Grand Budapest Hotel" filmine verildi.

"Birdman" filmi ise en iyi senaryo ile "müzikal ve komedi filmi en iyi erkek oyuncu" olmak üzere iki dalda ödül kazandı.

En iyi TV drama dizisi ödülüne Showtime tarafından yayınlanan "The Affair" filmi layık görüldü.

TV drama dizisi dalında Kevin Spacey, "House of Cards" dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Tina Fey ve Amy Poehler'in sunduğu törende, Cecil B. DeMille Hayat Boyu Başarı Ödülü, daha önce üç kez Altın Küre, iki kez de Oscar ödülü kazanan ünlü oyuncu, yönetmen ve senarist George Clooney'e verildi.

Ödüller ve sahipleri şöyle:

En İyi Film (Drama): "Boyhood".

En İyi Film (Müzikal ve Komedi): "The Grand Budapest Hotel".

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Eddie Redmayne, "The Theory of Everything".

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Julianne Moore, "Still Alice".En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal ve Komedi): Michael Keaton, "Birdman".

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal ve Komedi): Michael Keaton, "Birdman".

En İyi Kadın Oyuncu (Müzkal ve Komedi): Amy Adams, "Big Eyes"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: J. K. Simmons, "Whiplash".

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Patricia Arquette, "Boyhood".

En İyi Yönetmen: Richard Linklater, "Boyhood".

En İyi Senraryo: "Birdman".

En İyi Animasyon Filmi: "How to Train Your Dragon 2".

En İyi Orijinal Müzik: Jóhann Jóhannsson, "The Theory of Everything".

En İyi Orijinal Şarkı: John Legend ve Common, “Glory,” Selma.

En İyi Yabancı Film: "Leviathan", Rusya.

En İyi TV Dizisi (Drama): "The Affair"

En İyi Kadın Oyuncu (TV Dizisi-Drama): Ruth Wilson "The Affair".

En İyi Erkek Oyuncu (TV Dizisi-Drama): Kevin Spacey, "House of Cards".

En İyi Tv Dizisi (Müzikal ve Komedi): "Transparent".

En İyi Kadın Oyuncu (TV Dizisi-Müzikal ve Komedi): Gina Rodriguez, "Jane The Virgin".

En İyi Erkek Oyuncu (TV Dizisi-Müzikal ve Komedi): Jeffrey Tambor, "Transparent".

En İyi TV Filmi ve Mini-Dizi: "Fargo".

En İyi Kadın Oyuncu (TV Filmi ve Mini-Dizi): Maggie Gyllenhaal, "The Honorable Woman".

En İyi Erkek Oyuncu (TV Filmi ve Mini-Dizi): Billy Bob Thornton, "Fargo".

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Filmi ve Mini-Dizi): Joanne Froggatt, "Downton Abbey".

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Filmi ve Mini-Dizi): Matt Bomer, "The Normal Heart".