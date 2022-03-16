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Bilim / Teknoloji

712 internet sitesine erişim engeli

16 Mart 2022 12:49

Ardahan'da jandarma ekipleri, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 712 internet sitesine erişimi engelledi.

Ardahan'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, bazı sitelerin ABD, Almanya, İngiltere, Bulgaristan, İrlanda, Çekya, Ermenistan ve Tayvan üzerinden Türkçe yasa dışı yayın yaptığı tespit edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletilen raporlar sonucunda, söz konusu internet adreslerine idari tedbir uygulanarak erişim engellendi.

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