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Spor

71 derbide golü yok!

Fenerbahçe derbilerinde 23 kez forma giyen Sabri Sarıoğlu, sadece 5 galibiyet gördü

17 Kasım 2016 11:58

Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, şimdiye dek Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 71 maça çıktı ancak 1 gol bile atamadı.

Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan birisi sağ bekte kimin oynayacağı. Bu sezon Riekerink'in ilk Sabri olurken, tecrübeli yıldızın derbi istatistikleri dev maç öncesi can sıkıyor.

Kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 71 maça çıkan tecrübeli futbolcu, şu ana gol atma başarısını gösteremedi. Sabri bu maçlarda takımına sadece 5 asistlik bir katkıda bulunabildi.

 

23 maçta sadece 5 galibiyet gördü

 

Sabri Sarıoğlu'nun Fenerbahçe maçlarındaki bilançosu da çok parlak değil. 23 kez sarı-lacivertlilere karşı forma giyen Sabri sadece 5 kez galibiyet sevinci tadarken, 5 beraberlik ve 13 de yenilgi yaşadı.. 

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Sabri SarıoğluGalatasarayFenerbahçe

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