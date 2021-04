71. Berlin Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

71. Berlin Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Altın Ayı’nın sahibi Radu Jude imzalı "Bad Luck Banging or Loony Porn" oldu.

Avrupa’da yılın ilk büyük film festivali olan ve pandemi nedeniyle bu yıl ilk ayağı online olarak gerçekleştirilen 71. Berlin Film Festivali artık sona ererken, bu yılın kazananları da belli oldu. Céline Sciamma, Radu Jude, Hong Sang-soo gibi önemli yönetmenlerin yeni filmlerinin Ana Yarışma’da yer aldığı festivalde Altın Ayı’ya layık görülen film Radu Jude imzalı Bad Luck Banging or Loony Porn oldu.

Bu yıl Uluslararası Yarışma jürisinde Adina Pintilie, Nadav Lapid, Mohammad Rasoulof, Jasmila Žbanić, Gianfranco Rosi ve Ildikó Enyedi yer aldı.



filmloverss.com'un haberine göre; festival yönetimi tarafından alınan yeni karar kapsamında, bu yıl yarışma jürisinde yer alan tüm isimler daha önce Altın Ayı kazanmış sinemacılardan oluşuyordu. Festivalin Encounters seçkisinin jürisi ise Florence Almozini, Diedrich Diederichsen ve Cecilia Barrionuevo‘dan oluşuyordu.

Jüri Büyük Ödülü, Japon yönetmen ve senarist Ryusuke Hamaguchi'nin "Wheel of Fortune and Fantasy" filminin oldu.

Altın Ayı’ya Bad Luck Banging or Loony Porn filmini layık gören jüri, Jüri Büyük Ödülü’nü ise Ryusuke Hamaguch imzalı "Wheel of Fortune and Fantasy" filmine verdi. Festivalde bu yıl ilk kez performans kategorileri cinsiyet ayrımı yapılmadan verildi. En İyi Oyuncu Ödülü "I’m Your Man" filmindeki rolüyle Maren Eggert‘a giderken En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü ise "Forest – I See You Everywhere" filmindeki rolüyle Lilla Kizlinger‘e verildi.

En İyi Senaryo ödülünü Güney Koreli Hong Sang-soo, Introduction filmiyle aldı.

Ferit Karahan‘ın dünya prömiyerini Berlin’de yapan yeni filmi Okul Tıraşı ise Panorama bölümünde FIPRESCI Ödülü’nün sahibi oldu.

71. Berlin Film Festivali'nde ödüle layık görülen eserler

Altın Ayı: Bad Luck Banging or Loony Porn – Radu Jude

Jüri Büyük Ödülü: Ryusuke Hamaguchi – Wheel of Fortune and Fantasy

Jüri Ödülü: Mr Bachmann and His Class – Maria Speth

En İyi Yönetmen: Dénes Nagy – Natural Light

En İyi Oyuncu: Maren Eggert – I’m Your Man

En İyi Yardımcı Oyuncu: Lilla Kizlinger – Forest – I See You Everywhere

En İyi Senaryo: Introduction – Hong Sang-soo

Üstün Sanatsal Katkı Ödülü: A Cop Movie – Yibrán Asuad

Encounters Seçkisi – En İyi Film: We – Alice Diop

Encounters Seçkisi – Jüri Özel Ödülü: Taste – Lê Bảo

Encounters Seçkisi – En İyi Yönetmen: The Girl and the Spider – Ramon Zürcher ve Silvan Zürcher & Social Hygiene – Denis Côté

Encounters Seçkisi – Özel Mansiyon: Rock Bottom Riser – Fern Silva.