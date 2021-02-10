700 yıllık Güzelhisar Kalesi'nin varisi olduklarına karar verildi: Kaleyi teslim alacağız, ismini değiştireceğiz!

Trabzon'da, 13’üncü yüzyılda Cenevizliler döneminde inşa edilen Güzelhisar Kalesi’nin de yer aldığı yaklaşık bin 300 dönüm arazinin Üçüncüzade Ömer Paşa’ya ait olduğunu iddia eden torunlarının, varis olduklarının tescili ve arazinin tapusunun kendilerine verilmesi için açtıkları dava sonuçlandı. Mahkeme, davacıların Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varisleri ve kalenin aynı sülaleye ait olduğuna karar verdi.

​Trabzon tarihinde önemli bir yeri olan limana hâkim bir noktadaki Güzelhisar Kalesi'nin de yer aldığı yaklaşık bin 300 dönüm arazi, davalık oldu. Güzelhisar Kalesi arazisinin 1737- 1745 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Trabzon Valiliği görevini üstlenen Gümüşhaneli Üçüncüzade Ömer Paşa’ya ait olduğunu öne süren torunları, Ganita mevkisinde askeriyenin kullanımındaki bölgenin varislerinin kendileri olduğunu öne sürdü. Üçüncüzade Ömer Paşa’nın torunları, varis olduklarının tescili ve arazinin tapusunun kendilerine verilmesi için Torul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Kaleyi teslim alacaklar

4 yıldır süren dava sonunda mahkeme, davacıların Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varisleri ve kalenin aynı sülaleye ait olduğuna karar verdi. Dava sonucuna göre Üçüncüoğlu sülalesine mensup, Adnan Güngör Üçüncüoğlu, Edhem Üçüncü, Gürses Üçüncü, Nabi Üçüncü ve Hayrettin Üçüncü’nün eski Trabzon valilerinden Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varisleri olduğu kesinleşti.



Bu kararla birlikte kurulacak vakfın ardından, kalenin Üçüncüoğlu sülalesi adına tescili için yeni dava açılacak. Bu dava ile birlikte Üçüncüoğlu ailesinin kaleyi teslim alması bekleniyor.

"Üçüncüoğlu Kalesi yazdıracağız"

Davanın lehlerine sonuçlandığını anlatan Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varislerinden Araştırmacı- Yazar Adnan Güngör Üçüncüoğlu, kalenin girişine "Üçüncüoğlu Kalesi" yazdıracaklarını söyledi. Kale arazisi üzerinde bulunan gelirleri de alacaklarını ifade eden Üçüncüoğlu, bu gelirin okuyan çocuklara, yetimlere imkân sağlamak için kullanılacağını söyledi.

"Kalede yaşamak isteriz"

Güzelhisar Kalesi’nin işletmesini kurulacak vakıf ile birlikte üzerlerine alabileceklerini söyleyen Üçüncüoğlu, "Kaleyi aldıktan sonra gerekirse kalede yaşayabiliriz. Şimdi biz ‘Güzelhisar Kalesi’nin işletmesini elimize alabiliriz. Bunu yapmak için şu anda bir vakıf kurmamız gerekiyor. Vakıf şartları biraz ağır ama bunu gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Vakfı kurduktan sonra mahkemeye tekrar bir dava açacağız, ondan sonra da devletle pazarlığa girişeceğiz. Kalemize kavuşmamız bu kadar yakın." diye konuştu.