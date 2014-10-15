'700'den fazla otomobille birlikte oldum'

Katıldığı televizyon programında anlattıklarıyla herkesi şoke eden 63 yaşındaki İngiliz Edwar Smith, ilk kez birlikte olduğu arabanın bir vosvos olduğunu söyledi. Bir gece sokaktayken komşusunun aracının ilgisini çektiğini fark eden Smith, çapkınlık günlerinin sona erdiğini söyleyerek, artık ‘Vanilya’ adını verdiği ikinci el aracıyla uzun süreli bir ilişki içinde olduğunu ifade etti.

Uçak ve helikopterlerle de ilişkiye girmiş

Vanilya’nın dışında Tarçın ve Splash isimli iki aracı daha olduğunu ve onlarla da ilişkiye girdiğini anlatan Smith, “Vanilya’nın yeri benim için ayrı” diyor. Mechanophilia yani makinelere karşı cinsel ilgi duyan biri olduğunu ifade eden Smith otomobillerin dışında helikopter ve uçaklarla da ilişkiye girmiş.

Smith, katıldığı televizyon programının yayınlanmasıyla sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Konuyla ilgili çok sayıda kullanıcı tweet attı. Uzmanlar Smith'in Mechanophilia yani makinelere karşı cinsel ilgi duyan biri olduğunu belirtiyorlar.