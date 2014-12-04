'700 bin TL'lik saat ve piyanonun parasını Rıza Sarraf'a elden ödedim'

TBMM Soruşturma Komisyonu’na, bir saat 45 dakika ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade veren eski bakan Zafer Çağlayan, Rıza Sarraf’ın kendisine hediye ettiği 700 bin TL’lik saat ve (beyaz) piyanoyla ilgili “Parasını elden ödedim” dedi.

Zafer Çağlayan’a komisyon başkanı AKP’li Hakkı Köylü ve muhalefetten çok soru geldi. Ancak, Çağlayan soruların önemli bölümüne yazılı yanıt vereceğini söyledi.



İfade sırasında avukatlarının da Çağlayan’a epeyce müdahale ederek yönlendirdiği ifade edildi.

'Rıza Sarraf yüzlerce işadamından biri'

“Rıza Sarraf’ı nereden tanıyorsunuz” sorusuna ise, “Ben sanayi odası başkanlığı yaptım. Yüzlerce işadamı tanırım. Rıza Sarraf da onlardan bir tanesidir” diyerek yanıt verdi.

'Tapeler hakkında konuşmak istemiyorum'

Tapelerin hukuka aykırı biçimde elde edildiğini söyleyen Çağlayan, “Ahlaki değiller. Onlar hakkında konuşmak istemiyorum. Hukuk dışında bir şey yapmadım” dedi.

'Buraya geldiysem nezaketimden dolayı geldim'

17 Aralık soruşturmasında savcılığın takipsizlik kararı verdiğini hatırlatan Çağlayan, komisyona, “Ortada bir mesele yoktur. Mahkeme tarafından takipsizlik kararı verildi. Buraya geldiysem size olan nezaketimden dolayı geldim” ifadelerini kullandı.

'Prostat kanseri oldum'

Bu olaylardan dolayı prostat kanseri olduğunu anlatan Çağlayan, “Yatakta olmam lazımdı. Ona rağmen kalkıp geldim” diye konuştu.

Çağlayan, Rıza Sarraf’ın kuryesi tarafından oğlu Kaan Çağlayan’a gönderildiği söylenen 2 milyon Euro ile ilgili cevap vermedi.

Çağlayan, piyanonun parasını eşinden aldığını söylediği belirtildi.



Çağlayan mal varlığı konusunda hiçbir soruya yanıt vermeyen bakan yanıtlarını yazılı olarak göndereceğini söyledi. “Rıza Sarraf’ın evine yemeğe gittiniz mi?”, “Bakanlıkta sizi ziyarete geldi mi”? soruları da yanıtsız kaldı.