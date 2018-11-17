70 yıldır kayıp olan Walt Disney filmi Japonya'da bulundu

Bugünlerde 90. yaşını kutlayan Mickey Mouse'un da öncüsü sayılan 'Şanslı Tavşan Oswald', Japonya'da bir anime tarihçisinin deposunda tesadüfen bulundu. Japonya'da bulunan film bu zamana dek kaybolan yedi filmden biri.

84 yaşındaki Japon anime tarihçisi Tasuşi Vatanabe'nin açıklamasına göre Vatanabe filmi, gençlik çağında Osaka'daki bir oyuncakçıdan 500 Japon yeni (bugünün kuruyla 23 TL) karşılığında satın almış.

Walt Disney ve Ub Iwerks tarafından 1927 yılında yaratılan Oswald, Disney Stüdyoları'nda kendi dizisi olan ilk karakter. İki dakikalık kısa animasyon filminde Oswald'ın başından geçen olaylar anlatılıyor.

Bir diğer kayıp Oswald filmi de 2015'te British Film Institute (BFI, Britanya Film Enstitüsü) arşivlerinde bulunmuştu.

Telif hakları çekişmesi ve Mickey Mouse'un doğuşu

İnsansı tavşan Oswald için 27 çizgi filmi hazırlanmasından kısa bir süre sonra, kahraman hakkında telif hakları çekişmesi başlamıştı ve Oswald yaratılışından 1 yıl sonra, 1928'de, Universal Studios çatısı altına girmişti.

Aldığı darbe ardından yeni bir karakter arayışına giren Walt Disney çok geçmeden, 1928 yılında dedektif fare Mickey Mouse'u yarattı.

2006 yılında ise Disney'in CEO'su Bob Iger, Oswald'ın yayın haklarını tekrar kazanmıştı.