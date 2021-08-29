70 yıldır göğüs hastalıkları konusunda hizmet veren Nusret Karasu Hastanesi kapatıldı

Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi, pandemi döneminde “fiziki yetersizlik” gerekçesiyle kapatıldı. Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, hastanenin iyileştirilerek tüberküloz amaçlı hastane haline getirilebileceğini söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre, hastanenin kapanmasının ardından 50 kişi tazminatsız işsiz kaldı. Baytemür, hem hastaneye sahip çıkılması hem de çalışanlarının haklarını alabilmesi için Sağlık Bakanlığı ile görüşeceklerini belirtti. Baytemür, pandemi sonrası 2025 yılına kadar dünyada 6.3 milyon tüberküloz (verem) hastası olabileceğine yönelik açıklamalara dikkat çekerek, hastanenin tüberküloz vakalarıyla mücadelede kullanılabileceğini söyledi.

Baytemür, “Bu hastane uzun yıllar akciğer hastalıklarıyla mücadele etmiş bir hastaneydi. Özel bir hastane ama arsası valilik tarafından verilmiş ve uzun süredir kamu yararına çalışan bir hastane. Ayrıca Ankara Kalesi’ne çıkarken bulunan tek hastaneydi” dedi. Pandemi döneminde böyle bir hastanenin kapatılmasının uygun olmadığını vurgulayan Baytemür, “Biz buranın iyileştirilerek yeniden açılmasını, bakanlığın devralmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.