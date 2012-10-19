70 yıl şarapnel parçalarıyla yaşayan Ronald Brown hayatını kaybetti

İkinci Dünya Savaş'ında cephede bir bubi tuzağının patlamasıyla bacağına onlarca şarapnel saplanan ve bu şarapnel parçalarının çıkarılmaması sebebiyle 70 yıl boyunca vücudunda bu metal parçacıklarıyla yaşayan Ronald Brown (94) hayatını kaybetti. Brown'ın cesedinin yakılmasıyla büyük şaşkınlığa uğrayan ailesi, küllerini bir kavanozla beraber yetkilelere teslim etti.

İkinci Dünya Savaş'ında İngiliz East Yorkshire Alay'ında görev yapan Brown, Fransa cephesinde bir bubi tuzağına basmış ve bombanın patlamasıyla bacağındaki yaralarla tam iki kilometre sürünerek kurtulabilmişti. Ailesine şarapnel parçalarından hiç bahsetmeyen Brown, annelerinin anlattığı kadarıyla babalarının bacağında yalnızca bir kurşun parçası bulunduğunu sanan iki kızı, küllerinin yanında bir avuç dolusu metali görünce şaşkınlığa uğradı.